América vive inesperado problema en Liga BetPlay; se quedaría en ceros

Gabriel Raimondi dejó de ser el director técnico del América de Cali. Lo que parecía ser un buen segundo semestre para el cuadro escarlata terminó en nada por los malos resultados que han perseguido al argentino. De hecho, Raimondi se metió en los libros negativos de la historia de la institución con una campaña que recuerda a Bernardo Redín y a Pedro Felício Santos.

Además de todo, América ya tocó el fondo de la tabla de la Liga BetPlay con apenas cinco unidades. Sin duda alguna, el objetivo en estos momentos es poder salir de la última casilla con el entrenador que confirmen en próximas horas. Sumado a esa necesidad de escapar de la última casilla, la derrota ante Alianza Valledupar los complicó en la tabla de reclasificación.

Tras la eliminación de la Copa Sudamericana, a los vallecaucanos les queda la Copa BetPlay y la Liga BetPlay para intentar sellar una clasificación a competencias internacionales. Pero, el calendario y la derrota en la ida de la Copa ante Atlético Bucaramanga los podría dejar en ceros en ese intento de afrontar un torneo continental.

En la mitad del segundo semestre, apareció un problema que no se esperaba y tiene que ver con la comparación del América del primer torneo y este que no ha terminado de arrancar. Un escenario sumamente complejo que no estaba en los planes.

EL PROBLEMA DE AMÉRICA QUE NO SE ESPERABA

Antes de arrancar el segundo semestre, América estaba en una buena posición en la tabla de reclasificación por lo hecho en el primer torneo. Acabaron en la parte alta y accedieron con el punto invisible a los cuadrangulares. Ahora está pasando todo lo contrario dentro de la institución.

Con apenas una victoria en la Liga BetPlay, América perdió terreno en la reclasificación y después de la derrota contra Alianza Valledupar que acabó con la gestión de Gabriel Raimondi, el elenco escarlata abandonó las posiciones de clasificación para la Copa Sudamericana.

Esta tabla entrega dos boletos para la Libertadores y tres para la Copa Sudamericana. Por ahora, Atlético Nacional, Junior y Millonarios están en zona de clasificación para afrontar ese torneo internacional. Mientras tanto, América se quedó con 53 puntos en la séptima casilla saliendo de todas las posibilidades de clasificar.

Además de todo, América tiene otro enemigo grande que lo podría dejar en ceros en la Liga BetPay como también en la intención de sellar su paso a competencias internacionales. En la Copa BetPlay arrancaron los octavos de final con derrota ante Bucaramanga. Deberán remontar para seguir con ilusiones de llegar a la final. Sumado a lo anterior, el calendario del rentado local tampoco ayuda mucho.

LO QUE NECESITA AMÉRICA PARA CLASIFICAR A LOS CUADRANGULARES: CALENDARIO APRETADO

Teniendo en cuenta que en anteriores ediciones de la Liga BetPlay la clasificación para los cuadrangulares semifinales se asegura con 30 unidades, América deberá ganar 25 puntos para ser parte de las fases finales. La ventaja es que debe dos partidos y que le quedan 13 encuentros en juego. A su vez, deberán sumar para mantenerse en zona de competencias internacionales en la reclasificación.

A diferencia de otras oportunidades, la crisis del elenco escarlata es tanto de local como de visitante. En su casa no ha podido hacer del Pascual Guerrero su fortín y afuera de su estadio tampoco encuentra victorias.

Pese a esto, en condición de local, América deberá recibir al Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Once Caldas, Envigado, La Equidad, Junior y Unión Magdalena. Un calendario complejo en busca de la clasificación.

Por su parte, fuera de Cali se medirán contra Fortaleza CEIF, Deportivo Pasto, Millonarios, Deportivo Cali, Boyacá Chicó y Deportivo Independiente Medellín. Tampoco son rivales fáciles para sellar su paso a los cuadrangulares. Clasificar y ascender en la reclasificación son los dos objetivos escarlatas.