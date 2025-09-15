América vive una pesadilla: la impactante cantidad de puntos para clasificar

La diferencia cada vez hace imposible que América de Cali pueda sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales. Con apenas cinco puntos en la mitad de la Liga BetPlay 2025-II, los dirigidos por David González deben reaccionar a buena hora para salir del fondo de la tabla. La cosa no será sencilla, pero, por lo menos, cuentan con dos partidos menos que deberán sumar de a tres.

Después de la caída de América en la undécima fecha, al club caleño le queda 11 partidos por definir en busca de la clasificación que ya se ve con malos ojos. No bajan los brazos, pero la tarea se hace cada vez más compleja, especialmente con las necesidades que tienen en los próximos partidos.

El martes 16 de septiembre se pondrán al día con uno de los dos encuentros que deben. Enfrentarán al Atlético Bucaramanga en busca de descontar unidades para sumar ocho puntos y salir del fondo de la tabla. Luego tendrán que cumplir con el otro juego restante frente al Deportivo Pasto. Sumando esos seis puntos se pondrán a cinco del octavo.

Sin embargo, las cuentas que hace América impactan bastante. No puede darse el lujo de perder puntos en lo que viene, pero, sumar de un punto en uno tampoco le servirá. Se deben limitar a conseguir tres unidades en los partidos que vienen teniendo en cuenta que ya va mitad de la Liga BetPlay.

¿HABRÁ MILAGRO ESCARLATA? LA GRAN CANTIDAD DE PUNTOS PARA CLASIFICAR

A América le queda el consuelo de que tiene dos partidos pendientes lo que hace que en su calendario haya más juegos que los demás rivales directos por la clasificación. En ese orden de ideas, a los vallecaucanos les quedan 11 partidos y lo máximo que podrían hacer es 33 unidades si ganan todo lo que les queda.

Si ese escenario pasa, América llegaría a 38 unidades, una cifra ideal para sellar la clasificación y hasta para ser líder o terminar en una mejor zona que en la octava casilla. Con base en eso, los dirigidos por David González no pueden ceder puntos en ninguno de sus compromisos.

Otra de las posibilidades que tiene América es, entendiendo que el umbral para clasificar serán los 30 o 31 puntos, necesitan ganar por lo menos 26 unidades para sumar 31 y cerrar el torneo con el premio de la clasificación. Son dos escenarios complejos, pero que no se pueden dar por muertos con todo lo que está en juego.

Con eso en mente, de los 33 puntos que restan, América deberá ganar nueve partidos para entrar a pelear en los cuadrangulares. Podrían también vencer a ocho rivales y empatar otros dos encuentros. Dependiendo de otros resultados, estas opciones podrían dejarlos en la pelea por el título.

¿CÓMO ES EL CALENDARIO DE AMÉRICA DE CALI?

América no despierta ni en condición de local ni de visitante. No ha podido hacer del Estadio Pascual Guerrero su fortín a diferencia de otros torneos. La crisis escarlata no ha dado tregua con los juegos en casa ni afuera de ella. Con la urgencia de hacer por lo menos 26 puntos les queda un calendario complejo.

Pese a esto, en condición de local, América deberá recibir al Atlético Bucaramanga, Once Caldas, Envigado, La Equidad, Junior y Unión Magdalena. Un calendario complejo en busca de la clasificación.

Por su parte, fuera de Cali se medirán contra Deportivo Pasto, Millonarios, Deportivo Cali, Boyacá Chicó y Deportivo Independiente Medellín. Tampoco son rivales fáciles para sellar su paso a los cuadrangulares. Clasificar y ascender en la reclasificación son los dos objetivos escarlatas.