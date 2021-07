América volverá a tener hinchada: Alcalde anunció reapertura del Pascual Guerrero

El Estadio Olímpico Pascual Guerrero será el primer escenario en Cali en donde se realizarán eventos de forma presencial con un aforo del 70%. La única condición es que las personas muestren el carnet de vacunación anticovid con todo el esquema completo.

"Con mucha responsabilidad, siempre que exista el carnet de la vacuna vamos a posibilitar un aforo de hasta el 70%, entendiendo que quienes están vacunados pueden ir al Estadio y así incentivar que las personas se vacunen; ahora, si no se tiene la vacuna, se tendrán espacios mucho más limitados y el aforo es sustancialmente más reducido", indicó el alcalde de Cali.

Este piloto que iniciaría en agosto, no excluye a las personas que no se hayan vacunado, a las que podrán asistir a eventos en donde no se exija la inmunización, sin embargo, el aforo será menor para evitar el contagio.

"La comisión (de fútbol) ha venido discutiendo sobre el tema, tendremos un protocolo siempre de lavado de manos previo, de presentar el carnet de vacunación, de ubicación de acuerdo a cada una de las graderías del Estadio, con un claro señalamiento de la promoción de la vacuna en la barra del América y del Deportivo Cali", manifestó Ospina.

Aunque las autoridades tienen pensado iniciar con esta estrategia en los partidos de fútbol en el estadio olímpico, el mandatario indicó que este escenario no sólo será para encuentros del balompié sino para otro tipo de eventos que allí se puedan realizar.

Esta es una estrategia que se implementará en Cali para incentivar a la vacunación anticovid ante la advertencia de que la variante Delta del coronavirus ya podría estar circulando en la capital del Valle.