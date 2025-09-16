Cargando contenido

América vs Bucaramanga
América vs Bucaramanga
Antena 2
Liga Betplay
Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 18:04

EN VIVO: América vs Bucaramanga en el Pascual

Se disputa la fecha 2 de la Liga Betplay que había sido aplazada.

América de Cali recibe en la jornada de este martes al Bucaramanga para disputar la fecha 2 de la Liga Betplay que había sido aplazada.

El conjunto 'escarlata' tiene la obligación de ganar para continuar con vida, pues actualmente es último en la tabla de posiciones.

Siga Santa Fe vs Unión Magdalena EN VIVO 14 de septiembre: hora y canal para ver la Liga Betplay

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en WIN+-

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00

EN VIVO AMÉRICA VS BUCARAMANGA | Con: Quique Barona, Jeferson Piña y Sebastián Villa.
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
América de Cali

América de Cali

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga

Cargando más contenidos

Fin del contenido