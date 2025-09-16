América de Cali recibe en la jornada de este martes al Bucaramanga para disputar la fecha 2 de la Liga Betplay que había sido aplazada.

El conjunto 'escarlata' tiene la obligación de ganar para continuar con vida, pues actualmente es último en la tabla de posiciones.

Siga Santa Fe vs Unión Magdalena EN VIVO 14 de septiembre: hora y canal para ver la Liga Betplay

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en WIN+-

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00