América de Cali se estrena en la Liga Betplay recibiendo al Envigado en el arranque del campeonato colombiano en su temporada 2022. Los escarlatas buscan la redención, principalmente el técnico Juan Carlos Osorio, quien terminó el año pasado entre fuertes críticas, principalmente por parte de la afición caleña.

Se juega el todo o nada el entrenador de los ‘Diablos rojos’. Sabe él que se enfrenta a la última posibilidad de fortalecer su rol al frente del quince veces campeón, independientemente de que no le dieron gusto en cuanto a los fichajes, tal como lo reconoció el propio Osorio una semana atrás cuando le preguntaron por la nómina.

Por su parte, la directiva, a través del presidente Mauricio Romero y el máximo accionista Tulio Gómez, respaldado a ‘míster’ Osorio, más allá que confesaron que hubo algunas diferencias con el estratega en materia de temas tácticos y deportivos.

“Con Osorio no tuvimos una pelea de agarrarse, tuvimos una discusión técnica porque a mí no me gusta la rotación, a él sí. A él le gustan unos jugadores a nosotros no, pero estamos en armonía”, dijo Gómez sobre su relación con Osorio.

América vs Envigado: canal de TV, hora y cómo ver online Liga Betplay

El partido América vs Envigado se puede ver hoy 20 de enero a través del canal Win+. También se puede ver online por la página winsportsonline.com. Gratis y en vivo el partido de esta noche a través de Antena 2 y Antena2.com.

Colombia: 20:00 horas

Argentina: 22:00

EEUU: 20:00 (este), 17:00 (pacífico)