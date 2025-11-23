Cargando contenido

América vs Junior EN VIVO hora y canal para ver cuadrangulares
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Dom, 23/11/2025 - 17:26

Se juega la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Se juega el segundo partido del grupo A de los cuadrangulares de la Liga Betplay, en el que América de Cali recibirá a Junior de Barranquilla. 

El conjunto americano no empezó de la mejor manera esta fase de la liga, con un planteamiento muy reservado perdió 1-0 frente a Nacional en Medellín en un partido en el que ni siquiera registraron un tiro al arco. 

Por su parte el Junior supo hacerse con los tres puntos frente a Medellín con un 1-0 mentiroso que castigó de más la falta de eficacia del conjunto paisa. 

Hora y canal para ver el partido

El partido entre América y Junior se jugará hoy 23 de noviembre de 2025 a partir de las 8:00p.m. y se podrá ver por la señal en vivo de Win Play y Win Sports+.

