América vs Junior EN VIVO hora y canal para ver cuadrangulares

Se juega el segundo partido del grupo A de los cuadrangulares de la Liga Betplay, en el que América de Cali recibirá a Junior de Barranquilla.

El conjunto americano no empezó de la mejor manera esta fase de la liga, con un planteamiento muy reservado perdió 1-0 frente a Nacional en Medellín en un partido en el que ni siquiera registraron un tiro al arco.

Por su parte el Junior supo hacerse con los tres puntos frente a Medellín con un 1-0 mentiroso que castigó de más la falta de eficacia del conjunto paisa.