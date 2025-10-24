América vs Junior EN VIVO hora y canal para ver liga Betplay

América de Cali llega al duelo por la fecha 17 de la Liga BetPlay en un momento clave: con 20 puntos ocupa la décima posición y necesita sumar para meterse entre los ocho mejores. Viene de una importante victoria contra Deportivo Cali y recientemente eliminó a Junior de Barranquilla en la Copa BetPlay, lo que le ha dado un impulso anímico significativo.

Junior de Barranquilla llega al partido con mayor tranquilidad, ya que aseguró su clasificación a los cuadrangulares y acumula 31 puntos, ubicándose tercero en la tabla. El equipo bajo la conducción de Alfredo Arias busca mantener el buen ritmo y encarar el cierre de esta fase con solidez, aunque recibe a un rival que lo eliminó recientemente de la Copa BetPlay y querrá revancha.