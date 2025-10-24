América vs Junior EN VIVO hora y canal para ver liga Betplay
Americanos y tiburones se vuelven a ver las caras ahora por Liga Betplay.
La jornada 17 de la Liga Betplay llega con muy buenos partidos, en este caso América vs Junior, un partido que podría dejar al equipo de Cali sin posibilidad de clasificar, un duelo que será clave para las aspiraciones de ambos equipos.
América de Cali llega al duelo por la fecha 17 de la Liga BetPlay en un momento clave: con 20 puntos ocupa la décima posición y necesita sumar para meterse entre los ocho mejores. Viene de una importante victoria contra Deportivo Cali y recientemente eliminó a Junior de Barranquilla en la Copa BetPlay, lo que le ha dado un impulso anímico significativo.
Junior de Barranquilla llega al partido con mayor tranquilidad, ya que aseguró su clasificación a los cuadrangulares y acumula 31 puntos, ubicándose tercero en la tabla. El equipo bajo la conducción de Alfredo Arias busca mantener el buen ritmo y encarar el cierre de esta fase con solidez, aunque recibe a un rival que lo eliminó recientemente de la Copa BetPlay y querrá revancha.
Hora y canal para ver el partido
América y Junior jugarán hoy 24 de octubre a partir de las 8:10p.m. y se podrá disfrutar a través de la señal en vivo de Win Sports.