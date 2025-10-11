América vs La Equidad EN VIVO hora y canal para ver Liga Betplay

América de Cali recibe a La Equidad en la liga Betplay en un partido que podría ser definitivo para las intenciones de los dirigidos por David González ya que si no ganan se despedirían definitivamente de sus opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

El partido será fundamental para ambos equipos, uno para seguir soñando y el otro para revivir de un mal momento.