Actualizado:
Sáb, 11/10/2025 - 18:21
América vs La Equidad EN VIVO hora y canal para ver Liga Betplay
América recibe a La Equidad en partido por la fecha 15 de la Liga Betplay.
América de Cali recibe a La Equidad en la liga Betplay en un partido que podría ser definitivo para las intenciones de los dirigidos por David González ya que si no ganan se despedirían definitivamente de sus opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales.
El partido será fundamental para ambos equipos, uno para seguir soñando y el otro para revivir de un mal momento.
América de Cali llega con urgencia al duelo ante La Equidad, tras caer recientemente frente a Millonarios y con la necesidad de reponerse para escalar posiciones en la tabla. Su rendimiento ha sido irregular, lo que lo tiene ubicado en una zona media-baja del campeonato, motivándolo a aprovechar el factor local en el Pascual Guerrero.
Por su parte, La Equidad llega golpeado: sufrió una derrota en la fecha anterior frente a Once Caldas y acumula ya siete partidos sin ganar en la Liga. Además, el club atraviesa cambios institucionales, pues esta semana se confirmó la salida de su técnico Diego Merino y el mando será asumido por Daniel Gómez por lo que resta del semestre.
Hora y canal para ver el partido
El partido se jugará hoy 11 de octubre de 2025 a partir de las 7:30p.m. hora colombiana y se podrá disfrutar por la señal en vivo de Win Play y Win Sports+.
Fuente
Antena 2