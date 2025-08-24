Continúa la fecha 8 de la Liga Betplay 2025 y los encargados de dar seguir la jornada del domingo serán Once Caldas y Tolima, los cuales se enfrentarán este 24 de agosto en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

América será el encargado de auspiciar como local en esta nueva oportunidad y el panorama es bastante complicado, ya que llega con cuatro puntos en cinco partidos jugados en la Liga Betplay. Sumado a ello, la continuidad de su DT está en juego tras la eliminación en Copa Sudamericana.

Mientras que por el lado de Nacional, la situación deportiva es buena, ya que en el inicio de la nueva edición de la Liga Betplay ha conseguido sumar 12 puntos en siete partidos, esperando mantener ese promedio para clasificar a las semifinales.