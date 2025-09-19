América vs Once Caldas EN VIVO hora y canal para ver Liga Betplay
América recibe a Once Caldas en lo que será un duelo clave para seguir con vida en la liga.
América recibe a Once Caldas por la fecha 12 de la liga Betplay, en un duelo que promete ser más que interesante por la necesidad del equipo local que se juega una de sus últimas oportunidades para soñar con meterse al grupo de los ocho.
América viene con una primera mitad de semestre para el olvido, con solo 7 puntos en los primeros 10 partidos, porque tiene uno pendiente, el equipo ahora dirigido por David González necesita prácticamente un milagro para meterse a los cuadrangulares finales. Los diablos rojos no ganan por liga desde el 26 de julio en lo que fue su única victoria este semestre, por lo que llegan a este partido con la obligación de quedarse con los tres puntos para empezar a revertir la complicada situación.
Por el otro lado, el visitante Once Caldas, viene de una importantísima e histórica victoria en suelo ecuatoriano por copa Sudamericana que lo acerca a las semifinales del torneo continental, pensando más en este logro y teniendo en cuenta que no pasaron las 72 horas necesarias, se espera que el equipo juegue con un equipo mixto/suplente para darle descanso a los jugadores más importantes para el partido de vuelta. Tras pedir el cambio de fecha y recibir una respuesta negativa por el lado americano, el once llega con un poco más de aire en liga ya que está a tres puntos de los ocho.
Hora y canal para ver América vs Once Caldas
América recibirá a Once Caldas en el Pascual Guerrero a partir de las 8:10p.m. hora colombiana y se podrá disfrutar por la señal en vivo de Win Play y Win Sports+