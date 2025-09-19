América vs Once Caldas EN VIVO hora y canal para ver Liga Betplay

América viene con una primera mitad de semestre para el olvido, con solo 7 puntos en los primeros 10 partidos, porque tiene uno pendiente, el equipo ahora dirigido por David González necesita prácticamente un milagro para meterse a los cuadrangulares finales. Los diablos rojos no ganan por liga desde el 26 de julio en lo que fue su única victoria este semestre, por lo que llegan a este partido con la obligación de quedarse con los tres puntos para empezar a revertir la complicada situación.

Por el otro lado, el visitante Once Caldas, viene de una importantísima e histórica victoria en suelo ecuatoriano por copa Sudamericana que lo acerca a las semifinales del torneo continental, pensando más en este logro y teniendo en cuenta que no pasaron las 72 horas necesarias, se espera que el equipo juegue con un equipo mixto/suplente para darle descanso a los jugadores más importantes para el partido de vuelta. Tras pedir el cambio de fecha y recibir una respuesta negativa por el lado americano, el once llega con un poco más de aire en liga ya que está a tres puntos de los ocho.