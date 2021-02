América vs Santa Fe: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

El estadio Pascual Guerrero es el escenario donde los dos finalistas del Fútbol Profesional Colombiano (2020), América de Cali e Independiente Santa Fe, se cruzan para conocer quien se quedará con los tres puntos.

AMÉRICA VS INDEPENDIENTE SANTA FE: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VERLO POR INTERNET

El partido América vs Santa Fe se puede ver por internet a través de Win Sports Online, servicio que tiene un costo de 30 mil pesos (8 o 9 dólares, aproximadamente). También transmite el canal de pago Win+ si está en Colombia. Antena2.com trae todas las emociones del juego, minuto a minuto gratis.

Colombia: 8:05 pm

Estados Unidos: 8:05 pm (este), 5:05 pm (pacífico)

Argentina: 10:05 pm

El presente de ambas escuadras es distinto. Los ‘cardenales’ llegan a este encuentro con gran nivel futbolístico, ya que llevan cuatro victorias consecutivas que lo dejan ubicados en la quinta casilla con doce unidades, a falta de un partido por jugar.

Tras conseguir la pasada victoria en casa ante Atlético Bucaramanga, el entrenador, Harold Rivera, expresó que la idea que se tiene es “ir afianzando el equipo y que tenga una idea de juego para que nos acerca prontamente al primer objetivo, que es la clasificación a los ocho".

No obstante, el estratega no ocultó lo que será nuevamente el reencuentro ante los ‘escarlatas’: “es un buen rival que en la tabla no está bien porque tiene partidos pendientes. Es el bicampeón y nosotros queremos sumar tres puntos en Cali porque es un gran rival, tengo el sentir de que ese partido en Cali fue el que nos hizo perder el título que queríamos, ya eso es pasado y aunque solo sean tres puntos este jueves, es un partido valioso para ambos equipos”.

Por los lados de América, las cosas no están del todo bien. Los dirigidos por Juan Cruz Real tienen compromisos pendientes. Sin embargo, los que han disputado no han sido favorables, salvo el de la pasada fecha ante Boyacá Chicó, donde consiguieron la primera victoria del semestre. Hay que recordar que para este partido, el estratega argentino no podrá estar presente, ya que se encuentra aislado al dar positivo para coronavirus, además de Duván Vergara, quien terminó lesionado en la anterior jornada.