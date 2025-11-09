Los encargados de darle continuidad a la jornada 19 de la Liga BetPlay de clausura serán América de Cali vs Unión Magdalena, dos escuadras que llegan con un presente deportivo bastante diferente, pero con la obligación de sumar de a tres unidades.

América llega a enfrentamiento con la motivación de cuatro partidos consecutivos sumando victorias que le permiten estar de manera parcial dentro de los ocho mejores y quedándose con la clasificación a los cuadrangulares, por lo que este quinto triunfo podría significar asegurar su puesto en la siguiente instancia.

Mientras que Unión Magdalena se ha quedado estancado en cuanto a resultados, se despidió de la primera categoría de manera anticipada y ahora solo le queda despedirse con la frente en alto intentando rescatar tres puntos ante un gran rival como lo es la 'mechita'.

Siga América vs Unión Magdalena EN VIVO 9 de noviembre: hora y canal para ver Liga BetPlay

El compromiso entre Santa Fe vs Millonarios se jugará en el Estadio Pascual Guerrero a partir de las 18:20 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 20:20 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de Win Sports +, pero también lo podrá seguir por Antena 2.