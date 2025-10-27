Actualizado:
Lun, 27/10/2025 - 13:22
América y Boyacá Chicó complicaron la fecha 18: no tendrían estadio
Boyacá Chicó y América ya no jugarían en el Estadio El Campín.
Cerrada la fecha 17 de la Liga BetPlay con nuevos clasificados a los cuadrangulares e incluso un nuevo equipo descendido para 2026, el cual es Unión Magdalena, se comienza a pensar en los próximos 3 puntos que estarán en juego durante el marco de la fecha 18.
América de Cali será justamente uno de los equipos a seguir, ya que de llegar a ganarle a Boyacá Chicó podría volver a ingresar a los ocho mejores equipos. Sin embargo, habría un gran contratiempo para este duelo y sería la falta de confirmación de estadio tras un inesperado problema que ocurrió con El Campín.
América tendría problemas para jugar en El Campín
La fecha 18 no ha iniciado y ya está enmarcada por problemas de organización que podría causar un gran contratiempo para la liga, ya que el partido que estaba pactado para el jueves 30 de octubre entre Boyacá Chicó y América de Cali en el Estadio El Campín ya no se llevaría a cabo en este escenario deportivo.
En la comisión encargada del tema para que se desarrolle el compromiso, hubo cinco votos en contra y solo dos a favor, por lo que la sede fue descartada a tan solo 3 días de llevarse a cabo el duelo.
Por el momento no hay estadio confirmado y los equipos tampoco se han hecho presentes al respecto, pero la decisión se debe tomar rápidamente porque la jornada inicia el 27 de octubre y le queda poco tiempo para solucionar.
⚠️ ¿BOYACÁ CHICÓ VS @AmericadeCali YA NO SE JUGARÁ EN EL CAMPÍN? 😱🏟️— América En La Red (@Americaenlared) October 27, 2025
El partido que estaba programado para disputarse en el Estadio El Campín, por la fecha 18, no se jugaría finalmente en la capital.
En la comisión encargada del tema, hubo cinco votos en contra y solo dos a… pic.twitter.com/pFEhK3OFcf
¿Cómo llega América y Boyacá Chicó en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay?
La 'mechita' llega a la fecha 18 ubicado en la novena casilla con 21 unidades tras vencer a Junior de Barranquilla en el Pascual Guerrero. Mientras que el cuadro 'ajedrezado' sigue en el fondo de la tabla de posiciones en la casilla 18 con 16 puntos.
