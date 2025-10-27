América y Boyacá Chicó complicaron la fecha 18: no tendrían estadio

Cerrada la fecha 17 de la Liga BetPlay con nuevos clasificados a los cuadrangulares e incluso un nuevo equipo descendido para 2026, el cual es Unión Magdalena, se comienza a pensar en los próximos 3 puntos que estarán en juego durante el marco de la fecha 18.

América de Cali será justamente uno de los equipos a seguir, ya que de llegar a ganarle a Boyacá Chicó podría volver a ingresar a los ocho mejores equipos. Sin embargo, habría un gran contratiempo para este duelo y sería la falta de confirmación de estadio tras un inesperado problema que ocurrió con El Campín.

América tendría problemas para jugar en El Campín

La fecha 18 no ha iniciado y ya está enmarcada por problemas de organización que podría causar un gran contratiempo para la liga, ya que el partido que estaba pactado para el jueves 30 de octubre entre Boyacá Chicó y América de Cali en el Estadio El Campín ya no se llevaría a cabo en este escenario deportivo.

En la comisión encargada del tema para que se desarrolle el compromiso, hubo cinco votos en contra y solo dos a favor, por lo que la sede fue descartada a tan solo 3 días de llevarse a cabo el duelo.