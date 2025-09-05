Actualizado:
Vie, 05/09/2025 - 18:16
América y Cali 'calentaron' el clásico con fuertes mensajes por redes
El clásico de la décima fecha de Liga Betplay 2025-II se disputará el domingo 7 de septiembre en el Pascual Guerrero.
Entre viernes y domingo se disputará la décima fecha de la Liga Betplay 2025-II, que corresponde a la jornada de cruces regionales, donde uno de los más llamativos será el que disputen América y Deportivo Cali en el Pascual Guerrero.
El clásico vallecaucano está programado para el domingo 7 de septiembre a las 4:10 de la tarde, y reúne a dos equipos que están pasando por un 'bache' deportivo, pues América es último y Cali aparece en la casilla 14, por lo que ambos están obligados a ganar.
Fuera de lo deportivo, el folclor propio de un partido de esta dimensión, debe estar siempre, y de eso se han encargado las redes sociales de ambos equipos, pues con 'cargadas' a su rival han 'calentado' el clásico vallecaucano.
Deportivo Cali le tiró a América por redes sociales
La primera cuenta en hacerlo fue la de Deportivo Cali, que este viernes 5 de septiembre publicó la pieza gráfica sobre su próximo partido, correspondiente a la fecha 10 ante América, y aprovechó para incluir algo 'fuera de contexto', pero que tocó al rival.
Pues el Cali hizo una invitación simulando que se trata de una materia de una universidad, a la cual tituló 'Cómo un grande no desciende', y afirmó que "este curso sí toma más de 5 años", refiriéndose al tiempo que su máximo rival estuvo en la B.
Presentaremos la materia, como un grande no desciende. 🎓🧑🍼— Deportivo Cali (@AsoDeporCali) September 5, 2025
🗓️ Domingo 7 de Septiembre
⌚️ 4:10 PM
🏟️ Pascual Guerrero (sede Univalle)
🎓Curso: Mantener la categoría.
🎟️ Personal que se quede por fuera, también será partícipe
⏳Duración: Este curso si toma más de 5 años.
Para… pic.twitter.com/GNtrak0cq5
Hubo comentarios de hinchas del Cali apoyando, otros se rieron, hubo aficionados de América que se indignaron y hasta algunos que corrigieron las faltas ortográficas del post -porque las tuvo-.
Lo cierto es que algo más de una hora después, América de Cali posteó en su cuenta de X a manera de respuesta al Cali, y se metió por el antirrécord que tiene este equipo de ser el más subcampeón del fútbol colombiano.
"Para dar cursos, hay que validar los títulos. Ya casi te gradúas... de décimo", fue la respuesta de América de Cali, jugando un poco con un apodo que le tienen hinchas de otros equipos en Colombia al Deportivo Cali.
Se espera un juego 'trabado' y con pocas opciones de gol en el Pascual Guerrero, que por cierto, solo albergará a la hinchada de América, pues se confirmó que nuevamente se prohibirá el ingreso de afición visitante.
La respuesta de América a Cali en redes sociales
🎓 Para dar cursos, hay que validar los títulos. Ya 𝑐𝑎𝑠𝑖 te gradúas... de 𝑑𝑒́𝑐𝑖𝑚𝑜. 🤏 pic.twitter.com/orwSVWTOLc— América de Cali (@AmericadeCali) September 5, 2025
