América y Cali 'calentaron' el clásico con fuertes mensajes por redes

Entre viernes y domingo se disputará la décima fecha de la Liga Betplay 2025-II, que corresponde a la jornada de cruces regionales, donde uno de los más llamativos será el que disputen América y Deportivo Cali en el Pascual Guerrero.

El clásico vallecaucano está programado para el domingo 7 de septiembre a las 4:10 de la tarde, y reúne a dos equipos que están pasando por un 'bache' deportivo, pues América es último y Cali aparece en la casilla 14, por lo que ambos están obligados a ganar.

Fuera de lo deportivo, el folclor propio de un partido de esta dimensión, debe estar siempre, y de eso se han encargado las redes sociales de ambos equipos, pues con 'cargadas' a su rival han 'calentado' el clásico vallecaucano.

Deportivo Cali le tiró a América por redes sociales

La primera cuenta en hacerlo fue la de Deportivo Cali, que este viernes 5 de septiembre publicó la pieza gráfica sobre su próximo partido, correspondiente a la fecha 10 ante América, y aprovechó para incluir algo 'fuera de contexto', pero que tocó al rival.

Pues el Cali hizo una invitación simulando que se trata de una materia de una universidad, a la cual tituló 'Cómo un grande no desciende', y afirmó que "este curso sí toma más de 5 años", refiriéndose al tiempo que su máximo rival estuvo en la B.