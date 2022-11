"América y Don Tulio me han apoyado": Iago Falque confía en seguir vestido de escarlata

Tulio Gómez, dueño de América de Cali, planea junto al entrenador Alexandre Guimaraes el proyecto deportivo del equipo escarlata para el año 2023. Los rojos esperan sumar nuevas caras a su plantilla para competir por el título de la liga.

Una de las cartas que más ha sonado es la posibilidad del regreso de algunos campeones del 2019. Sin embargo, aún no hay un avance que pueda certificar la vuelta de alguno de los campeones en la estrella 14 de los escarlatas.

Por otro lado, todo apunta a buscar la continuidad de algunos hombres que han brillado en la escuadra caleña. Uno de ellos es Iago Falque. El mediocampista español ha empezado a brillar en el equipo de Guimaraes y espera estar presente en el proyecto deportivo de 2023.

Según la información del volante español su representante Timmy Mescheder llegará en las próximas semanas a Cali para negociar con la directiva escarlata. Así lo confirmó en dialogo con 'Los Dueños del Balón' de Antena2 Cali.

"El llegará en estos días, la semana que viene estará por aquí y se sentará con América para hablar y vamos a ver que pasa. Yo creo que ya lo dijo Don Tulio y me ha apoyado bastante sobre todo en los momentos complicados, siempre con las buenas palabras para mi. Aunque no es fácil cuando un jugador no participa sea por la razón que sea", apuntó el futbolista ibérico.

Para Tulio es claro que su apuesta por el jugador español aún tiene mucho por ver. El dirigente confía en las cualidades del jugador para ser importante en el proyecto de América. Lo más probable es que haya Falque para mucho rato en las filas escarlatas.