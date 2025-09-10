América y González siguen sufriendo: Dimayor tomó drástica sanción

América de Cali inicia una nueva etapa de la mano de David González en el Fútbol Profesional Colombiano con un largo y complicado camino por recorrer tras el mal momento por el que pasó el equipo cuando Diego Raimondi estaba en el banquillo técnico.

Ahora, las expectativas con el nuevo estratega antioqueño son bastante altas por el historial que tiene dirigiendo a Millonarios y Deportes Tolima. Sin embargo, desde que llegó ha recibido malas noticias y la más reciente se la dio el comité disciplinario de Dimayor con respecto a la sanción de Sebastián Navarro en la Liga BetPlay.

Dimayor dio a conocer la sanción de Sebastián Navarro con América

En el marco de la fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II se llevaron a cabo los clásicos de la primera división y uno de los que más se robó las miradas fue le encuentro entre América vs Cali en el Estadio Pascual Guerrero.

El enfrentamiento terminó sin emociones en el marcador, Joel Graterol salió como protagonista en el arco 'escarlata', pero otro de los que terminó como protagonista fue el mediocampista, Sebastián Navarro, quien recibió dos tarjetas amarillas que se terminaron convirtiendo en una roja que le traería consecuencias para la Liga BetPlay.