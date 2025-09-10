Cargando contenido

Dimayor le da otra mala noticia a David González en su llegada a América
Dimayor le da otra mala noticia a David González en su llegada a América
América y González siguen sufriendo: Dimayor tomó drástica sanción

Dimayor tomó nueva decisión que afectaría a David González en su reciente llegada a América.

América de Cali inicia una nueva etapa de la mano de David González en el Fútbol Profesional Colombiano con un largo y complicado camino por recorrer tras el mal momento por el que pasó el equipo cuando Diego Raimondi estaba en el banquillo técnico. 

Ahora, las expectativas con el nuevo estratega antioqueño son bastante altas por el historial que tiene dirigiendo a Millonarios y Deportes Tolima. Sin embargo, desde que llegó ha recibido malas noticias y la más reciente se la dio el comité disciplinario de Dimayor con respecto a la sanción de Sebastián Navarro en la Liga BetPlay. 

Dimayor dio a conocer la sanción de Sebastián Navarro con América 

En el marco de la fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II se llevaron a cabo los clásicos de la primera división y uno de los que más se robó las miradas fue le encuentro entre América vs Cali en el Estadio Pascual Guerrero. 

El enfrentamiento terminó sin emociones en el marcador, Joel Graterol salió como protagonista en el arco 'escarlata', pero otro de los que terminó como protagonista fue el mediocampista, Sebastián Navarro, quien recibió dos tarjetas amarillas que se terminaron convirtiendo en una roja que le traería consecuencias para la Liga BetPlay.  

 

Dimayor tomó una drástica decisión con la estrella de 25 años, ya que le colocó una fecha de suspensión, por lo que se perdería el compromiso ante Fortaleza en el marco de la fecha 11 y también debería pagar una multa de $284.700. 

¿Cuándo volverá a jugar Sebastián Navarro con América? 

Las circunstancias en el clásico caleño llevaron a que Sebastián Navarro se pierda el partido contra Fortaleza en el Estadio El Campín. Aún así, David González recuperaría a esta importante figura para asumir el duelo aplazado de la fecha 2 contra Atlético Bucaramanga, el cual se jugará el martes 16 de septiembre en el Pascual Guerrero. 

