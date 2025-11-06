América y la oportunidad de meterse a los ocho: Partido clave con Chicó

El todo por el todo para América

Los dirigidos por David González tienen una oportunidad de oro para meterse en el grupo de los ocho, después de un inicio de semestre muy malo y tras cambiar el cuerpo técnico en medio torneo, el conjunto americano se ha ido recuperando poco a poco y pasó de estar prácticamente eliminado a ser uno de los contendientes más serios para meterse en cuadrangulares.

Omitiendo el partido de copa frente a Nacional, América lleva tres victorias en liga al hilo, frente a Junior, Cali y La Equidad, lo que los volvió a meter de lleno en la pelea por clasificar a la siguiente ronda, en este momento el equipo de Cali es onceavo con 23 puntos a solo 3 del octavo pero con mejor diferencia de gol que Alianza quien es precisamente el que ocupa este puesto, por lo que una victoria sea la diferencia que sea lo dejaría metido en el grupo de clasificados a la espera de las últimas dos fechas.