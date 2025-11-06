Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 09:44
América y la oportunidad de meterse a los ocho: Partido clave con Chicó
Los diablos rojos tienen una oportunidad dorada para meterse al grupo de los ocho.
América de Cali y Boyacá Chicó podrán jugar su partido por la fecha 18 después de un sinfín de inconvenientes para encontrar fecha, hora y lugar para el encuentro, tras la negativa de la capital para prestar el estadio tuvieron que esperar y con esto retrasaron toda una jornada de la liga Betplay.
Por fin hoy a las 6:10p.m. se jugará en el estadio de la Independencia de Tunja.
El todo por el todo para América
Los dirigidos por David González tienen una oportunidad de oro para meterse en el grupo de los ocho, después de un inicio de semestre muy malo y tras cambiar el cuerpo técnico en medio torneo, el conjunto americano se ha ido recuperando poco a poco y pasó de estar prácticamente eliminado a ser uno de los contendientes más serios para meterse en cuadrangulares.
Omitiendo el partido de copa frente a Nacional, América lleva tres victorias en liga al hilo, frente a Junior, Cali y La Equidad, lo que los volvió a meter de lleno en la pelea por clasificar a la siguiente ronda, en este momento el equipo de Cali es onceavo con 23 puntos a solo 3 del octavo pero con mejor diferencia de gol que Alianza quien es precisamente el que ocupa este puesto, por lo que una victoria sea la diferencia que sea lo dejaría metido en el grupo de clasificados a la espera de las últimas dos fechas.
Un partido que definirá mucho
América se juega la oportunidad de entrar a los ocho, pero además necesita borrar esa dolorosa derrota 4-1 frente a Nacional que lo deja muy mal parado en copa. El partido se jugará hoy 6:10p.m. en la ciudad de Tunja y se podrá ver por la señal en vivo de Win Sports+´y Win Play.
Fuente
Antena 2