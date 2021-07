América y Medellín jugarán en Estados Unidos: fecha, hora y sede confirmadas

En las últimas semanas se mencionaron rumores sobre un posible partido amistoso de América de Cali enfrentando a Medellín en Estados Unidos, esto en aras de expandir la marca del fútbol colombiano y aprovechando la gran acogida de estos equipos en ciudades como Miami y New York.

También se intentó jugar amistoso con River Plate y la Superliga contra Santa Fe en suelo norteamericano, pero lo único que se confirmó fue el duelo ante Independiente Medellín. Fue programado para el domingo 1 de agosto a las 5:30 pm (hora de Colombia) en New Jersey y tendrá presencia de fanáticos.

Este partido se dará en plena competencia de la Liga Betplay, puesto que el certamen colombiano tomará partida este 17 de julio; además, américa está pendiente de su debut en Copa Sudamericana este martes 13 de julio frente a Atlético Paranaense en Pereira.

En Dimayor aún mantienen la idea de realizar la Superliga Betplay entre América y Santa Fe en suelo estadounidense con el objetivo de expandir la marca del fútbol colombiano y obtener clientes para los derechos de TV internacional, además de aprovechar la presencia de público en las gradas.

No obstante, por temas logísticos y comerciales no se ha avanzado en el tema, aunque no se descarta aprovechando que América estará en Estados Unidos para el amistoso con Medellín; de lo contrario, la Superliga será en Colombia con duelos de ida y vuelta.