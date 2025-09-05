América ya tiene técnico: hay un primer problema

DAVID GONZÁLEZ, EL NUEVO ENTRENADOR DE AMÉRICA DE CALI: LLEGÓ CON UN PROBLEMA

La idea era poder contratar a un entrenador internacional. Sonaron dos que ya tienen ADN escarlata como Guimaraes y Cruz Real, pero también estaba en agenda Gustavo Quinteros que descartó dirigir a la institución vallecaucana. Bajo ese panorama, se decantaron por David González.

Después de su paso por Millonarios, y tras la salida de Gabriel Raimondi de América de Cali, el club escarlata depositó la confianza en el entrenador antioqueño que ha sabido levantar a las instituciones por las que ha pasado, y las ha metido en fases finales.

Con finales disputadas, David González tendrá la gran misión de recomponer este arranque con América. En la mitad de la Liga BetPlay y clasificado para los cuartos de final de Copa, González tiene que dar el golpe.

De acuerdo con Leonel Cerrudo, falta la oficialización por parte del América de Cali, pero David González será el entrenador del club. El antioqueño nunca contempló descartar al elenco escarlata y ya estaba en conversaciones con los directivos. Pero, el primer problema que tendrá es que, infortunadamente, David no podrá pararse en la raya, dado que arrancó el semestre con el equipo bogotano.

En ese orden de ideas, David González entrenará al equipo, pero no podrá estar en el banquillo hasta que acabe el semestre. Alex Escobar estará en la raya, mientras que David entregará las indicaciones desde los palcos.

Por lo pronto, se espera oficialización en las redes sociales del América para confirmar la vinculación de David González que podrá dirigir desde el banquillo en el debut de la Liga BetPlay 2026-I. De aquí a noviembre, tendrá que estar desde las tribunas del Pascual Guerrero sin la posibilidad de bajar al banquillo. Esa tarea será de Alex Escobar.