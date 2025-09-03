América ya tiene técnico para el clásico: lo confirmó Tulio Gómez

América de Cali atraviesa por un momento difícil y por eso hace pocos días se quedó sin técnico tras el despido de Gabriel Raimondi, quien dejó el club en la última casilla de la tabla de posiciones de la Liga Betplay.

Después de que se tomara la decisión de la salida del entrenador, en un comunicado el conjunto 'escarlata' confirmó que Alex Escobar sería el técnico interino para el partido contra Bucaramanga correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay.

El resultado de este partido fue de 2-0 a favor de América y un global de 2-1, lo que le permitió a los 'escarlata' clasificar a los cuartos, pero mientras se jugaba el encuentro, Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, confirmó quién sería el entrenador en el clásico.