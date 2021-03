Andrés Llinás explica por qué al futbolista bogotano le cuesta en Millonarios y Santa Fe

Uno de los jugadores más importantes de Millonarios en las últimas semanas es el joven defensor Andrés Llinás. El defensor bogotano es titular con Alberto Gamero y es una de las ‘joyas’ que ha pulido el club siendo proveniente de la cantera y con una proyección de Selección Colombia o fútbol internacional.

El zaguero habló en Win Sports y dio detalles de su presente en Millonarios: “Estoy muy tranquilo y contento por lo que se ha venido dando. Todos los jugadores de Millonarios nos estamos preparando para la oportunidad y yo sabía que el momento en el que me llegara la tenía que aprovechar, trato de estar tranquilo para demostrar las condiciones que tengo.

“El respaldo que me ha dado Gamero ha sido muy importante. Es un complemento el tener un técnico que confía en uno y unos compañeros con los que se trabaja día a día”, agregó Llinás.

Luego contó cómo nació su amor por Millonarios: “Mi papá siempre me inculcó el amor a Millonarios y hoy en día es muy gratificante poder estar representando esta camiseta a nivel profesional, trato de mejorar día a día y nunca estar complacido con lo que tengo.

Y cerró hablando por qué cree que muchos jugadores bogotanos no llegan llegar al equipo profesional de clubes como Millonarios, Santa Fe, La Equidad e incluso los equipos de la segunda división: “Acá llegan jugadores no solo de Bogotá sino de todo el país; porque llegan jugadores de Cali, Barranquilla y Medellín y eso es mucha competencia. De pronto a veces el jugador bogotano se frustra y no persigue el sueño, mientras que el que viene de afuera lo ve más fuerte porque es su única prioridad”.

“Pero últimamente se ha demostrado que el jugador bogotano también tiene las capacidades. En Millonarios somos 7 jugadores en el primer equipo y veo que en Santa Fe y Equidad también hay algunos”, subrayó Llinás mientras contaba que en Millonarios alcanzó a recibir algunos comentarios negativos por ser de una familia con altos recursos, pero que en general ha tenido un trato excelente en su etapa formativa y profesional con el club ‘embajador’.