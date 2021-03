Andrés Román: lo que puede hacer y lo que no en su regreso a entrenamientos

Tras el negocio fallido de Andrés Felipe Román al club argentino Boca Juniors por su problema de salud, el lateral derecho bogotano regresará a los entrenamientos de Millonarios con el fin de empezar su tratamiento con el cuadro ‘embajador’ y volver a disputar un compromiso de manera profesional en los próximos meses.

El capitalino regresará a los entrenamientos en la sede deportiva de Millonarios bajo unas restricciones, teniendo en cuenta su estado de salud, ya que en los últimos días se le realizaron varios chequeos médicos con el fin de ir conociendo la evolución de su estado de salud.

Le puede interesar: Multitudinaria marcha en Argentina pidiendo justicia por la muerte de Diego Maradona

¿Qué puede hacer y que no en su regreso a entrenamientos?

De acuerdo a lo conocido, Román tendrá un trabajo donde se busca el desacondicionamiento controlado, por lo que tendría rutinas de entrenamientos que no perjudiquen su estado de salud. Por otra parte, el lateral derecho del club ‘albiazul’ no podrá entrenar a la par de sus compañeros, teniendo en cuenta la posibilidad de sufrir una miocardiopatía hipertrófica, la cual aún no está ciento por ciento comprobada.

Vea también: Messi y Cristiano no eran eliminados en octavos de final de Champions hace 16 años ¿Fin de una era?

Hay que recordar que tan pronto se conoció la noticia de Andrés Felipe Román, Millonarios envió las pruebas tomadas al jugador a Alemania con el fin de conocer los resultados en el mes de abril y así tomar una decisión sobre el futuro del bogotano.