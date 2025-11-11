Angustia en Nacional por la posible salida de Alfredo Morelos

En las últimas horas resurgió la posibilidad de que Alfredo Morelos se vaya de Atlético Nacional, pues el equipo antioqueño no estaría dispuesto a desembolsar el dinero para efectuar la opción de compra por el atacante de 29 años.

Puede leer: Oficial: definido el primer equipo ascendido a la Liga Betplay 2026

Así lo informó el periodista Felipe Sierra, quien comentó que Nacional ya le comunicó a Santos FC que no pagará por su fichaje, en cambio propuso una extensión del préstamo, pero el cuadro brasileño se niega a esta posibilidad.

Aun así, se abrió la posibilidad de que Nacional pague un monto menor por un porcentaje reducido de su ficha, y a partir de ahora se estudia esta alternativa tanto en el cuadro colombiano como en el brasileño.