Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 21:16
Anuncian importante salida en Deportivo Cali: "gratitud por siempre"
El equipo 'azucarero' inicia un nuevo proyecto deportivo y administrativo.
Hay noticias en el Deportivo Cali, el equipo ‘azucarero’ dio a conocer recientemente que ha formalizado su conversión a Sociedad Anónima, un cambio trascendental que marca el comienzo de una nueva etapa para la histórica institución del fútbol colombiano.
El equipo verde de la ciudad de Cali creado en 1912, acogió la ley 550 para someterse a una reestructuración empresarial con el objetivo de renegociar deudas (120 millones de pesos), buscar soluciones y evitar su desaparición, grandes problemas que sin duda afectaron el rendimiento deportivo del club, que en 2026 seguirá peleando por alejarse de la Tabla del Descenso.
Lea también: Real Cartagena eliminado del Torneo BetPlay; resultados y posiciones tras fecha 5
En otras noticias: así se jugarán los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II
Importante salida en el Deportivo Cali
Mientras se presentaba la nueva junta directiva del Deportivo Cali, la cual tendrá el objetivo de superar la crisis financiera y devolver protagonismo al club en el aspecto deportivo, un personaje importante para la institución se despedía.
Se trata de Humberto Arias Jr., economista, empresario y hasta hace poco presidente del equipo, quien asumió ese cargo en junio del año pasado y anunció este jueves su salida de la institución para darle paso a las nuevas directivas.
Quiero dar agradecimiento a todos los colaboradores del @AsoDeporCali , a los compañeros del CE que hombro a hombro trabajamos por sacar la institución adelante, mención especial a @liztoro24 que me bancó en esta aventura y me ayudo desde su profesión , a los socios , hinchas ,…— Humberto Arias (@HumbertoAJR1) November 20, 2025
“Trabajamos por sacar la institución adelante”
A través de sus redes sociales, Arias regaló un mensaje de gratitud y despedida a todos los colaboradores del Deportivo Cali, un hombre que asumió el momento más difícil del club en toda su historia, logrando ver un camino para superar la crisis financiera y evitar su desaparición.
Ahora, bajo la presidencia del empresario guatemalteco Rafael Tinoco, más la continuidad del técnico Alberto Gamero, el proyecto del Deportivo Cali va tomando forma y llena de ilusiones a la hinchada del 10 veces campeón de ligas en Colombia.
𝗟𝗔 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗦𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗩𝗜𝗩𝗔 pic.twitter.com/UMyFnagH3N— Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) November 19, 2025
Fuente
Antena 2