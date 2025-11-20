Anuncian importante salida en Deportivo Cali: "gratitud por siempre"

Hay noticias en el Deportivo Cali, el equipo ‘azucarero’ dio a conocer recientemente que ha formalizado su conversión a Sociedad Anónima, un cambio trascendental que marca el comienzo de una nueva etapa para la histórica institución del fútbol colombiano.

El equipo verde de la ciudad de Cali creado en 1912, acogió la ley 550 para someterse a una reestructuración empresarial con el objetivo de renegociar deudas (120 millones de pesos), buscar soluciones y evitar su desaparición, grandes problemas que sin duda afectaron el rendimiento deportivo del club, que en 2026 seguirá peleando por alejarse de la Tabla del Descenso.

