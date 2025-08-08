Aplazan los clásicos Santa Fe Vs Millonarios: oficial

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, por petición de la Comisión Distrital de Fútbol, decidió aplazar los clásicos entre Independiente Santa Fe contra Millonarios por los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina y la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor masculina.

Este viernes 8 de agosto se adelantó una reunión convocada por la Comisión Local de Fútbol de Bogotá, en donde la petición a la Dimayor fue la de postergar los partidos que enfrentaran a los dos equipos de la ciudad, Santa Fe y Millonarios independientemente del certamen a disputarse.

Cabe recordar que este sábado 9 de agosto se iba a disputar el clásico bogotano por la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Femenina, y para el próximo miércoles 13 estaba programado el Santa Fe vs Millonarios por la jornada 17 de la Liga Betplay Masculina.

¿Por qué se solicitó el aplazamiento de Santa Fe vs Millonarios?

Teniendo en cuenta que el pasado miércoles 6 de agosto hubo altercados dentro y fuera del Movistar Arena entre grupos de hinchas de ambos equipos en el marco del concierto de la agrupación argentina 'Damas Gratis', los cuales arrojaron la muerte de dos aficionados del León, se hizo esta solicitud.