Gamero llama al orden en Millonarios tras la derrota con Santa Fe: "Aquí no hay espera"

Millonarios vivió una noche para el olvido en el clásico capitalino. El onceno embajador se quedó sin opciones de revertir el partido ante Santa Fe luego de las dos expulsiones en el final del primer tiempo y el inicio de la segunda.

Los dirigidos por Alberto Gamero pasaron un trago bastante amargo ya acabaron siendo goleado ante su público. Un partido lleno de polémicas en donde los azules fueron superados tras quedarse con dos jugadores menos.

Tras el 4-2 contundente del conjunto cardenal, el entrenador samario habló de las sensaciones y lo ocurrido en el partido. Para el DT embajador lo sucedido fue complicado y aunque el equipo intentó dar la batalla no hay justificaciones del resultado.

Humildad del equipo

Este equipo es humilde para aceptar los errores y vamos a mejorar. También hay un equipo que está comprometido con la hinchada, directivos y las familias. Tengo material para eso y vamos a luchar por esa clasificación.

Expulsiones y cambios

Yo no soy de esos de hacer cambios. Yo cuando mantengo a Cataño lo hago es porque me puede generar desequilibrio y también a Jader. Después de los partidos sacamos las conclusiones y vemos que se había podido hacer. Aguantemos ese resultado, pero yo no venía que nos estaban llegando y llegando. Santa Fe nos llegó 4 veces y fueron efectivos.

Nosotros estamos trabajando para pelear título. Se han cometido errores y se han perdido partido de x o y forma, pero la mentalidad del grupo es trabajar para ganar, clasificar y queremos nuevamente pelear título. Aquí no hay rotación ni espera, aquí el que está jugando bien va a jugar.

Balance del partido y el equipo

Como siempre en un clásico hay que ser realistas y estoy apenado con la afición, pero debo valorar el trabajo de los jugadores. Prácticamente fueron dos partidos. El primer tiempo íbamos ganando y con Makca expulsado. Y otro partido cuando nos expulsan a Giraldo. Cuando quedamos con 9 hombres intentamos hacer un trabajo no defensivo, porque estaba Cataño y Valencia en una línea de 3 con Larry y un punta. Cuando tuviéramos el balón tener profundidad, pero era difícil.

Los últimos 25 minutos de Millonarios fue muy bueno con el gol al minuto 75. Queríamos buscar otro gol, el equipo por momentos se defendió muy bien. En el segundo tiempo nos llegaron 4 veces y fueron los 4 goles. Yo valoro a los jugadores, pero también es triste perder este partido.

Millonarios se alista para lo que será su siguiente encuentro por liga. El conjunto embajador jugará el próximo viernes ante Bucaramanga.