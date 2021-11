“Aquí no se juega…”: la verdad de misterioso mensaje de Osorio en su camiseta

Esto quiere decir que la idea general que Osorio quiere plasmar en su onceno es de intentar ganar todos los partidos, en cualquier cancha, ante el rival que sea. Es un trabajo arduo, difícil de lograr, pero es lo que desea, convertir al América en un club muy competitivo y pelear cada uno de los torneos en disputa durante la temporada.

Hay que tener presente que en este primer semestre del timonel en el 'Escarlata' las cosas no han salido como él esperaba. Los resultados no llegan, la eliminación de la Sudamericana y Copa Betplay fueron resultados negativos fuertes que prendieron los señalamientos en su contra, esto junto con el mal nivel en liga que no los dejaría jugar las finales.

La dirigencia americana hará un análisis de lo conseguido y hablará con Osorio, pase lo que pase, para intentar seguir o definir la terminación del vínculo contractual.