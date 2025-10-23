Árbitros confirmados para los clásicos: Nacional Vs Medellín y Millonarios Vs Santa Fe

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los árbitros y encargados del VAR que impartirán justicia en la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor - II de 2025.

El duelo entre América de Cali contra Junior, que se jugará este viernes 24 de octubre en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, será dirigido por Héctor Rivera y contará con Fernando Acuña como VAR.