Cargando contenido

Wilmar Roldán, árbitro colombiano
Wilmar Roldán, árbitro colombiano
AFP
Liga Betplay
Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 15:27

Árbitros confirmados para los clásicos: Nacional Vs Medellín y Millonarios Vs Santa Fe

La jornada 17 se jugará entre el viernes 24 y el domingo 26 de octubre.

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los árbitros y encargados del VAR que impartirán justicia en la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor - II de 2025.

El duelo entre América de Cali contra Junior, que se jugará este viernes 24 de octubre en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, será dirigido por Héctor Rivera y contará con Fernando Acuña como VAR.

 

Lea también
Image
Harold Santiago Mosquera - Santa Fe

Santa Fe ya tendría listo al remplazo de Harold Santiago Mosquera

Ver más

Árbitro y VAR para el clásico Santa Fe Vs Millonarios

El clásico capitalino entre Independiente Santa Fe contra Millonarios tendrá como juez central a Jhon Ospina y en el VAR estará Leonard Mosquera.

Ospina estará acompañado por Miguel Roldán y William Crawford como jueces de línea.

Árbitro y VAR para el clásico Nacional Vs Medellín

Finalmente, el clásico paisa entre Atlético Nacional contra Deportivo Independiente Medellín tendrá como árbitro central a Wilmar Roldán, que contará con el apoyo de Luis Picón.

Sebastián Vela y Fabián Orozco estarán como asistentes de línea.

Lea también
Image
Tulio Gómez, máximo accionista del América

Tulio Gómez confirmó tres decisiones que tomó América de Cali

Ver más

Árbitros para la fecha 17 de la Liga BetPlay

Alianza Vs La Equidad 
Árbitro central: José Ortiz
VAR: Luis Picón

Fortaleza Vs Deportivo Pasto 
Árbitro central: Carlos Betancur
VAR: Leonard Mosquera

Deportivo Pereira Vs Águilas Doradas
Árbitro central: Carlos Ortega
VAR: Never Manjarrez

América Vs Junior
Árbitro central: Héctor Rivera
VAR: Fernando Acuña

Envigado Vs Boyacá Chicó 
Árbitro central: Steven Camargo
VAR: Heider Castro

Deportes Tolima Vs Deportivo Cali
Árbitro central: Álvaro Meléndez
VAR: Lisandro Castillo

Bucaramanga Vs Llaneros
Árbitro central: Diego Ulloa
VAR: Luis Trujillo

Santa Fe Vs Millonarios
Árbitro central: Jhon Ospina
VAR: Leonard Mosquera

Once Caldas Vs Unión Magdalena 
Árbitro central: Luis Delgado 
VAR: Never Manjarrez

Nacional Vs Medellín 
Árbitro central: Wilmar Roldán
VAR: Luis Picón

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Imagen
América de Cali

América de Cali

Imagen
Escudo del Junior de Barranquilla

Junior

Imagen
Independiente Medellín

Independiente Medellín

Cargando más contenidos

Fin del contenido