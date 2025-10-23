Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 15:27
Árbitros confirmados para los clásicos: Nacional Vs Medellín y Millonarios Vs Santa Fe
La jornada 17 se jugará entre el viernes 24 y el domingo 26 de octubre.
La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los árbitros y encargados del VAR que impartirán justicia en la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor - II de 2025.
El duelo entre América de Cali contra Junior, que se jugará este viernes 24 de octubre en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, será dirigido por Héctor Rivera y contará con Fernando Acuña como VAR.
Árbitro y VAR para el clásico Santa Fe Vs Millonarios
El clásico capitalino entre Independiente Santa Fe contra Millonarios tendrá como juez central a Jhon Ospina y en el VAR estará Leonard Mosquera.
Ospina estará acompañado por Miguel Roldán y William Crawford como jueces de línea.
Árbitro y VAR para el clásico Nacional Vs Medellín
Finalmente, el clásico paisa entre Atlético Nacional contra Deportivo Independiente Medellín tendrá como árbitro central a Wilmar Roldán, que contará con el apoyo de Luis Picón.
Sebastián Vela y Fabián Orozco estarán como asistentes de línea.
Árbitros para la fecha 17 de la Liga BetPlay
Alianza Vs La Equidad
Árbitro central: José Ortiz
VAR: Luis Picón
Fortaleza Vs Deportivo Pasto
Árbitro central: Carlos Betancur
VAR: Leonard Mosquera
Deportivo Pereira Vs Águilas Doradas
Árbitro central: Carlos Ortega
VAR: Never Manjarrez
América Vs Junior
Árbitro central: Héctor Rivera
VAR: Fernando Acuña
Envigado Vs Boyacá Chicó
Árbitro central: Steven Camargo
VAR: Heider Castro
Deportes Tolima Vs Deportivo Cali
Árbitro central: Álvaro Meléndez
VAR: Lisandro Castillo
Bucaramanga Vs Llaneros
Árbitro central: Diego Ulloa
VAR: Luis Trujillo
Santa Fe Vs Millonarios
Árbitro central: Jhon Ospina
VAR: Leonard Mosquera
Once Caldas Vs Unión Magdalena
Árbitro central: Luis Delgado
VAR: Never Manjarrez
Nacional Vs Medellín
Árbitro central: Wilmar Roldán
VAR: Luis Picón
Fuente
Antena 2