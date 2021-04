Árbitros de la decisiva fecha 19 en la Liga BetPlay

Se desarrolla la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor en la cual se conocerán los ocho equipos clasificados a los cuartos de final, los cabeza de serie de dichas llaves y el club que perderá la categoría.

Junior, que no juega al cumplir con todos sus encuentros, América, Medellín, Jaguares y Deportivo Pasto luchan por los dos últimos cupos dentro de los ocho, mientras que Deportivo Pereira y Boyacá Chicó definirán el descenso.

Cuatro compromisos tendrán la asistencia del Video Arbitraje, estos son: Pereira Vs. Pasto; Boyacá Chicó Vs. Jaguares; Once Caldas Vs. Medellín y América Vs. Tolima.

Árbitros de la fecha 19 en la Liga BetPlay:

Deportivo Pereira Vs. Deportivo Pasto

Árbitro central: Carlos Ortega

VAR: Mauricio Pérez

Boyacá Chicó Vs. Jaguares

Árbitro central: Bismarks Santiago

VAR: John Perdomo

Once Caldas Vs. Medellín

Árbitro central: John Ospina

VAR: Nicolás Rodríguez

América Vs. Tolima

Árbitro central: Wilmar Roldán

VAR: Leonardo Mosquera

La Equidad Vs. Santa Fe

Árbitro central: Andrés Rojas

Nacional Vs. Patriotas

Árbitro central: Nicolás Gallo

Millonarios Vs. Cali

Árbitro central: Edilson Ariza