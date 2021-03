Árbitros del polémico Pereira-Chicó fueron designados para la fecha 13 de Liga BetPlay

A pesar de la polémica actuación que tuvo el árbitro Fifa colombiano Andrés Rojas en el empate de Deportivo Pereira con Boyacá Chicó en partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor al anular una acción de gol al equipo local, que según las imágenes que se vieron en la repetición de la transmisión oficial fue error del referí, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol designó a Rojas para impartir justicia en la jornada 13.

Andrés Rojas será el juez central del compromiso entre Deportivo Independiente Medellín contra Deportivo Pasto del domingo 21 de marzo a partir de las 3:30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.

Por otro lado, Alexander Guzmá, quien también hizo parte del equipo arbitral del polémico partido, fue asignado como juez de línea en el partido en el que Junior de Barranquilla recibirá a Deportivo Pereira.

Árbitros para la fecha 13 de la Liga BetPlay:

JAGUARES FC vs ÁGUILAS DORADAS

Central: John Hinestroza – Chocó

Asistente No. 1: John A. León – Caldas

Asistente No. 2: Cristian Aguirre – Caldas

Emergente: Never Manjarres – Córdoba

Árbitro VAR: John Perdomo – Huila

Asistente VAR: Heider Castro – Asocafa

Observador VAR: Alberto Sandon – Córdoba

ENVIGADO FC vs INDEPENDIENTE SANTA FE

Central: Nolberto Ararat – Risaralda

Asistente No. 1: John Aguilar – Risaralda

Asistente No. 2: Mauricio Escobar – Risaralda

Emergente: Jorge Tabares – Antioquia

JUNIOR FC vs DEPORTIVO PEREIRA

Central: Carlos Ortega – Bolívar

Asistente No. 1: Alexander Guzmán – Norte de Santander

Asistente No. 2: John Gallego – Caldas

Emergente: Bismarks Santiago – Atlántico

ONCE CALDAS vs AMÉRICA DE CALI

Central: Wilmar Roldán – Antioquia

Asistente No. 1: David Fuentes – Cesar

Asistente No. 2: John Reyes – Antioquia

Emergente: Juan Alba – Caldas

Árbitro VAR: Leonard Mosquera – Antioquia

Asistente VAR: Mauricio Pérez – Antioquia

Observador VAR: Sebastián Restrepo – Caldas

INDEPENDIENTE MEDELLÍN vs DEPORTIVO PASTO

Central: Andrés Rojas – Bogotá

Asistente No. 1: Sebastián Vela – Bogotá

Asistente No. 2: Geovanny Padilla – Bogotá

Emergente: José Piedrahita – Antioquia

DEPORTIVO CALI vs DEPORTES TOLIMA

Central: Diego Escalante – Antioquia

Asistente No. 1: Wilmar Navarro – Santander

Asistente No. 2: Jonathan Paniagua – Antioquia

Emergente: Luis G. Navarro – Valle

MILLONARIOS FC vs ATLÉTICO NACIONAL

Central: Carlos Betancur – Valle

Asistente No. 1: Dionisio Ruiz – Córdoba

Asistente No. 2: Richard Ortiz – Quindío

Emergente: Juan Vaca – Bogotá

Árbitro VAR: Alexander Ospina – Quindío

Asistente VAR: Ricardo García – Santander

Observador VAR: Wilson Lamoroux – Federación

PATRIOTAS BOYACÁ vs LA EQUIDAD

Central: Luis Matorel – Bolívar

Asistente No. 1: Miguel Roldán – Antioquia

Asistente No. 2: Elkin Echavarria – Antioquia

Emergente: Mary Blanco – Boyacá

ALIANZA PETROLERA vs ATLÉTICO BUCARAMANGA

Central: Mario Herrera – Meta

Asistente No. 1: John F. Gómez – Antioquia

Asistente No. 2: Fabián Orozco – Arauca

Emergente: Jorge Duarte – Santander