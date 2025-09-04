Árbitros y VAR confirmados para la fecha de clásicos de la Liga BetPlay ¿Polémicas?

Para el clásico bogotano entre Independiente Santa Fe y Millonarios fue nombrado José Ortiz como central y Mauricio Pérez en el VAR.

En el duelo entre América y Deportivo Cali causó polémica la designación de Luis Matorel, quien se ha visto envuelto en algunas polémica. A Matorel lo apoyará en el VAR Luis Picón.

Finalmente, el clásico paisa entre Medellín y Atlético Nacional tendrá a Andrés Rojas como juez central y a Luis Trujillo en el VAR.

La gran polémica de las designaciones está en que Bismarks Santiago oficializará como VAR en el encuentro entre Fortaleza y La Equidad.