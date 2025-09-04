Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 10:24
Árbitros y VAR confirmados para la fecha de clásicos de la Liga BetPlay ¿Polémicas?
Árbitros como Luis Matorel y Bismarks Santiago fueron nombrados por la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.
La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la designación de árbitros para la fecha 10 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025.
La tradicional jornada de clásicos, que se desarrollará entre este viernes 4 y se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre, empezará a definir a los equipos con opciones de meterse al grupo de los ocho y a lo que se quedarán poco a poco relegados.
Para el clásico bogotano entre Independiente Santa Fe y Millonarios fue nombrado José Ortiz como central y Mauricio Pérez en el VAR.
En el duelo entre América y Deportivo Cali causó polémica la designación de Luis Matorel, quien se ha visto envuelto en algunas polémica. A Matorel lo apoyará en el VAR Luis Picón.
Finalmente, el clásico paisa entre Medellín y Atlético Nacional tendrá a Andrés Rojas como juez central y a Luis Trujillo en el VAR.
La gran polémica de las designaciones está en que Bismarks Santiago oficializará como VAR en el encuentro entre Fortaleza y La Equidad.
Árbitros para la fecha de clásicos de la Liga BetPlay - Fecha 10
Deportivo Pasto Vs Boyacá Chicó
Árbitro central: Jhon Ospina
VAR: Keiner Jiménez
Once Caldas Vs Deportivo Pereira
Árbitro central: Wilmar Roldán
VAR: Fernando Acuña
Bucaramanga Vs Alianza FC
Árbitro central: Diego Ulloa
VAR: Nicolás Gallo
Llaneros Vs Deportes Tolima
Árbitro central: Luis Delgado
VAR: Nicolás Rodríguez
Unión Magdalena Vs Junior
Árbitro central: Carlos Betancur
VAR: Never Manjarrez
Millonarios Vs Santa Fe
Árbitro central: José Ortiz
VAR: Mauricio Pérez
Envigado Vs Águilas Doradas
Árbitro central: Jaro Mayorga
VAR: Ricardo García
América Vs Deportivo Cali
Árbitro central: Luis Matorel
VAR: Luis Picón
Medellín Vs Nacional
Árbitro central: Andrés Rojas
VAR: Luis Trujillo
Fortaleza Vs La Equidad
Árbitro central : Didier Gracia
VAR: Bismarks Santiago
Así se jugará la fecha 10 de la Liga BetPlay
Viernes 4 de septiembre
Pasto Vs Boyacá Chicó
Hora: 6:00 P.M.
Once Caldas Vs Deportivo Pereira
Hora: 8:10 P.M.
Sábado 6 de septiembre
Bucaramanga Vs Alianza
Hora: 2:00 P.M.
Llaneros Vs Tolima
Hora: 4:10 P.M.
Unión Magdalena Vs Junior
Hora: 6:30 P.M.
Millonarios Vs Santa Fe
Hora: 8:30 P.M.
Domingo 7 de septiembre
Envigado Vs Águilas Doradas
Hora: 2:00 P.M.
América Vs Deportivo Cali
Hora: 4:10 P.M.
Medellín Vs Atlético Nacional
Hora: 6:30 P.M.
Fortaleza Vs La Equidad
Hora: 8:30 P.M.
