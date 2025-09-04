Cargando contenido

Nacional y Medellín se enfrentan en la fecha 10 de la Liga BetPlay
Nacional y Medellín se enfrentan en la fecha 10 de la Liga BetPlay
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 10:24

Árbitros y VAR confirmados para la fecha de clásicos de la Liga BetPlay ¿Polémicas?

Árbitros como Luis Matorel y Bismarks Santiago fueron nombrados por la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la designación de árbitros para la fecha 10 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025.

La tradicional jornada de clásicos, que se desarrollará entre este viernes 4 y se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre, empezará a definir a los equipos con opciones de meterse al grupo de los ocho y a lo que se quedarán poco a poco relegados.

 

Lea también
Image
Atlético Nacional - 2025

[Fotos] Nacional vuelve a sufrir violencia; disturbios y ataque a su bus en Armenia

Ver más

Para el clásico bogotano entre Independiente Santa Fe y Millonarios fue nombrado José Ortiz como central y Mauricio Pérez en el VAR.

En el duelo entre América y Deportivo Cali causó polémica la designación de Luis Matorel, quien se ha visto envuelto en algunas polémica. A Matorel lo apoyará en el VAR Luis Picón.

Finalmente, el clásico paisa entre Medellín y Atlético Nacional tendrá a Andrés Rojas como juez central y a Luis Trujillo en el VAR.

La gran polémica de las designaciones está en que Bismarks Santiago oficializará como VAR en el encuentro entre Fortaleza y La Equidad.

Árbitros para la fecha de clásicos de la Liga BetPlay - Fecha 10

Deportivo Pasto Vs Boyacá Chicó 
Árbitro central: Jhon Ospina
VAR: Keiner Jiménez

Once Caldas Vs Deportivo Pereira 
Árbitro central: Wilmar Roldán 
VAR: Fernando Acuña

Bucaramanga Vs Alianza FC
Árbitro central: Diego Ulloa
VAR: Nicolás Gallo

Llaneros Vs Deportes Tolima
Árbitro central: Luis Delgado 
VAR: Nicolás Rodríguez

Unión Magdalena Vs Junior
Árbitro central: Carlos Betancur
VAR: Never Manjarrez

Millonarios Vs Santa Fe 
Árbitro central: José Ortiz
VAR: Mauricio Pérez

Envigado Vs Águilas Doradas
Árbitro central: Jaro Mayorga
VAR: Ricardo García

América Vs Deportivo Cali
Árbitro central: Luis Matorel
VAR: Luis Picón

Medellín Vs Nacional
Árbitro central: Andrés Rojas
VAR: Luis Trujillo

Fortaleza Vs La Equidad
Árbitro central : Didier Gracia
VAR: Bismarks Santiago

Lea también
Image
Teófilo Gutiérrez, futbolista colombiano

Junior tomó decisión con el futuro de Teo Gutiérrez: hay versión oficial

Ver más

Así se jugará la fecha 10 de la Liga BetPlay

Viernes 4 de septiembre

Pasto Vs Boyacá Chicó 
Hora: 6:00 P.M.

Once Caldas Vs Deportivo Pereira 
Hora: 8:10 P.M.

Sábado 6 de septiembre

Bucaramanga Vs Alianza 
Hora: 2:00 P.M.

Llaneros Vs Tolima 
Hora: 4:10 P.M.

Unión Magdalena Vs Junior
Hora: 6:30 P.M.

Millonarios Vs Santa Fe 
Hora: 8:30 P.M.

Domingo 7 de septiembre

Envigado Vs Águilas Doradas
Hora: 2:00 P.M.

América Vs Deportivo Cali 
Hora: 4:10 P.M.

Medellín Vs Atlético Nacional 
Hora: 6:30 P.M.

Fortaleza Vs La Equidad
Hora: 8:30 P.M.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen
Dimayor

Dimayor

Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Imagen
Independiente Medellín

Independiente Medellín

Imagen
Millonarios

Millonarios

Cargando más contenidos

Fin del contenido