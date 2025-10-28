Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 07:42
Arboleda y su caso de indisciplina en Millonarios: Decepcionó a Hernán Torres
Al arquero de Millonarios le iban a dar una nueva oportunidad pero decepcionó al entrenador.
El panorama en Millonarios sigue siendo complicado. A los malos resultados deportivos y los cambios en el cuerpo técnico, se suma ahora un nuevo escándalo de indisciplina que involucra al arquero Iván Mauricio Arboleda, quien fue apartado de las convocatorias tras un comportamiento que decepcionó al entrenador Hernán Torres.
Un semestre lleno de turbulencias para Millonarios
El conjunto embajador no atraviesa su mejor momento. Los resultados irregulares lo tienen al borde de la eliminación en la Liga BetPlay, y el cambio de técnico, la salida de David González y la llegada de Hernán Torres, tampoco ha logrado enderezar el rumbo.
A esto se suma el bajo rendimiento de los refuerzos, que no han podido consolidarse en el once titular ni aportar soluciones desde el banco. Además, en redes sociales circularon rumores y videos que ponían en duda el comportamiento de algunos jugadores, aunque sin pruebas concretas.
Iván Arboleda, protagonista de un acto de indisciplina
Esta vez, los rumores sí se confirmaron. Según reveló el periodista Juan Felipe Cadavid en el programa La FM Más Fútbol, Iván Arboleda incumplió las normas de disciplina del club justo cuando iba a recibir una nueva oportunidad en el arco:
“Hablé con una muy buena fuente y me dijo: ‘el señor está, en los entrenamientos de Millonarios, dándole vueltas a la cancha, porque tenía la gran oportunidad de ser el arquero titular, y él prefirió otra cosa, la noche, la fiesta, no cuidarse’”, explicó Cadavid.
El arquero tumaqueño había sido considerado por Hernán Torres para ser titular frente a Atlético Bucaramanga y, de rendir bien, mantenerse en el arco para el clásico capitalino ante Santa Fe. Sin embargo, su indisciplina cambió todos los planes.
Medidas del club y futuro incierto para Arboleda
Tras el episodio, desde Millonarios se tomaron medidas internas y se decidió apartar a Arboleda del grupo principal. Esta situación llevó al cuerpo técnico a acelerar el regreso del arquero uruguayo Guillermo De Amores, quien aún estaba en proceso de recuperación.
Cabe recordar que Arboleda había quedado libre a mediados de año y no renovó inicialmente su vínculo por diferencias con el anterior técnico, David González. Sin embargo, Hernán Torres solicitó su retorno ante la falta de opciones en el arco. Hoy, su futuro en el club parece nuevamente en entredicho. El portero de 28 años, que llegó con grandes expectativas al conjunto embajador, vuelve a quedar fuera de los planes por motivos extradeportivos.
Con la Liga en su etapa decisiva y el ambiente interno tenso, Millonarios enfrenta no solo la presión por clasificar, sino también la necesidad de recuperar la disciplina y el compromiso dentro del plantel.
Fuente
Antena 2