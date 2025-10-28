Arboleda y su caso de indisciplina en Millonarios: Decepcionó a Hernán Torres

Un semestre lleno de turbulencias para Millonarios

El conjunto embajador no atraviesa su mejor momento. Los resultados irregulares lo tienen al borde de la eliminación en la Liga BetPlay, y el cambio de técnico, la salida de David González y la llegada de Hernán Torres, tampoco ha logrado enderezar el rumbo.

A esto se suma el bajo rendimiento de los refuerzos, que no han podido consolidarse en el once titular ni aportar soluciones desde el banco. Además, en redes sociales circularon rumores y videos que ponían en duda el comportamiento de algunos jugadores, aunque sin pruebas concretas.

Iván Arboleda, protagonista de un acto de indisciplina

Esta vez, los rumores sí se confirmaron. Según reveló el periodista Juan Felipe Cadavid en el programa La FM Más Fútbol, Iván Arboleda incumplió las normas de disciplina del club justo cuando iba a recibir una nueva oportunidad en el arco:

“Hablé con una muy buena fuente y me dijo: ‘el señor está, en los entrenamientos de Millonarios, dándole vueltas a la cancha, porque tenía la gran oportunidad de ser el arquero titular, y él prefirió otra cosa, la noche, la fiesta, no cuidarse’”, explicó Cadavid.

El arquero tumaqueño había sido considerado por Hernán Torres para ser titular frente a Atlético Bucaramanga y, de rendir bien, mantenerse en el arco para el clásico capitalino ante Santa Fe. Sin embargo, su indisciplina cambió todos los planes.