Arde el FPC: Nacional, América, Millonarios y Junior podrían ir al mismo cuadrangular

¿Cómo se juega la última fecha y quienes pelean el punto invisible?

América recibirá en la última fecha a Independiente Medellín en el Pascual Guerrero. Los escarlatas son líderes y con una victoria sentencian su cupo como cabeza de serie. Por el lado de Tolima que se medirá ante Águilas Doradas, también dependen de sí mismos para ser cabeza de grupo.

De atrás la puja está entre Nacional que recibe a Junior y Millonarios que se mide con Boyacá Chicó. Verdes y azules deben ganar sus partidos y esperar que pijaos o diablos rojos no logren ganar sus duelos.

Lo otro en juego será el último cupo a los ocho que se definirá entre Deportivo Pasto y Once Caldas. Los de Manizales deben cumplir en su partido ante Cali para asegurar su cupo, mientras que los nariñenses buscarán ganar ante Bucaramanga y esperar un tropiezo del 'blanco blanco'.

Partidos de la última fecha de la Liga Betplay

Los partidos que se disputarán en la última fecha de la Liga Betplay son: Envigado vs Llaneros, Fortaleza vs Unión Magdalena (los dos, el sábado 24 de mayo), Alianza vs Santa Fe, Bucaramanga vs Pasto, Once Caldas vs Cali, Tolima vs Águilas Doradas, América vs Medellín, Nacional vs Junior, Millonarios vs Chicó (estos, el domingo 25) y Pereira vs La Equidad (viernes 23 de mayo).