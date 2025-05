Arde interna de América por polémica con ‘Polilla’: “Por respeto, no hablaré...”

Quedan partidos de suma importancia en las próximas fechas para el América de Cali que quiere quedarse con el punto invisible y para eso, deberá sacar adelante los tres puntos ante el Deportivo Independiente Medellín en la última jornada de la Liga BetPlay 2025-I. Además, deben recibir a Racing de Montevideo en el Pascual Guerrero con la urgencia de sumar y que Corinthians no gane frente a Huracán.

La Copa Sudamericana parece ser el objetivo de América y Jorge ‘Polilla’ da Silva afirmó que, además de todas las bajas que tiene el cuadro escarlata, afrontará el reto ante Medellín con nómina mixta para enfrentar a Racing de Montevideo y dejar todo en la búsqueda por la clasificación a los Play-Offs del torneo internacional.

Para los cuadrangulares semifinales, América deberá afrontar los retos de la fase de grupos con un equipo afectado por una serie de bajas. No tendrá a Joel Romero ni a José Cavadía, tampoco estarán Luis Ramos, Juan Fernando Quintero ni Rodrigo Holgado por deberes con selecciones y Cristian Barrios y Éder Álvarez Balanta se perderán algunas jornadas por temas de lesiones complejas.

Pero, esto no es lo único que preocupa al América de Cali, pues, confirmaron un problema por ‘culpa’ de Jorge ‘Polilla’ da Silva que salió a hablar de un tema bastante complejo que puede afectar al plantel bastante. El uruguayo habló de su futuro, brindando polémicas declaraciones.

LA POLÉMICA DE JORGE DA SILVA CON SU FUTURO EN AMÉRICA DE CALI

Como ha sido la costumbre de los últimos años con Jorge da Silva, el uruguayo parece ser un hombre muy resistido desde la campaña pasada y en esta actual también. Antes de iniciar este semestre, se habló mucho sobre la posible salida del timonel uruguayo.

Se quedó y con él llegaron buenos resultados, pero también un bache que empezó a condicionar al charrúa. También polémicas por declaraciones, y, justo antes de encarar el reto de la Copa Sudamericana en su partido decisivo y los cuadrangulares semifinales, se confirmó una noticia que puede impactar fuertemente en las aspiraciones del club.

‘Polilla’ afirmó en rueda de prensa que, “nunca me sentí preocupado ni presionado por el peor momento de América. Me da lástima porque hace cuatro meses venimos trabajando, tratando de llegar a la instancia final de la mejor manera. Cuando viene la parte más importante se te va a desarmar el equipo, me resulta un poco injusto, pero conozco cómo es esto. Estoy tranquilo porque he trabajado con profesionalidad, América ha sido competitivo desde que llegamos”.

Además de esto, el charrúa afirmó que tiene un mes más de contrato, pero soltó una fuerte declaración, “me queda un mes de contrato con América, sueño con quedar campeón. Conmigo aún no se acercó nadie de América de Cali para hablar de renovación. Ya me están sondeando de otros clubes, pero por respeto al club no hablaré con nadie hasta que termine mi contrato. Después veré qué es lo mejor para todos”.

Evidentemente, nadie quedó contento con estas declaraciones, especialmente en el momento en el que se hicieron. Su futuro podrá resolverse dependiendo de lo que pase en cuadrangulares y en la copa internacional en la Sudamericana. Todo se definirá en esas competencias, pero inquieta bastante lo dicho por ‘Polilla’.