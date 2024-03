Arde todo en el Cali: De La Pava cargó contra la directiva por salida del 'Chino' Sandoval

Deportivo Cali se alista para lo que será su partido por la fecha 11 de la Liga Betplay. El onceno azucarero será rival de La Equidad con la idea de sumar tres puntos valiosos para mantenerse en el grupo de los ocho clasificados.

Los últimos partidos del cuadro vallecaucano no han sido tan buenos y han dejado varias dudas sobre el rendimiento de la escuadra dirigida por Jaime De La Pava. El equipo ha sumado bajas importantes y la situación no ha pasado desapercibida.

Ante esto, el entrenado manifestó su descontento y la manera como lo ha afectado puntualmente de la salida del 'Chino' Sandoval. El entrenador apuntó que ha sido un tema que no ha podido recibir de buena manera.

En un diálogo con el Supercombo del Deporte de RCN Radio Cali, el técnico señaló que busca opciones para sustituir la falta de gol. Sin embargo, a casi mitad de semestre, la situación no es sencilla.

“El día lunes hablamos con los directivos para tener la posibilidad de traer a alguien que supla la falta de gol, pero no es traer por traer”, dijo inicialmente el entrenador caleño.

Posteriormente, reveló su frustración por la marcha del Chino, pieza clave en el equipo:“No saben lo que he sentido personalmente con la ida de Sandoval y Villarreal, no puede pasar, Villarreal me hizo dos goles en prácticas, en estos últimos tres partidos ya hubiera jugado, lo iba a poner, pero decidieron irse”