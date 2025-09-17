Argentina reaccionó por errores de Javier Gandolfi en Nacional: “Absurdo”

Atlético Nacional quedó mal parado por los errores de Javier Gandolfi que llevaron a la derrota ante Atlético Bucaramanga en la fecha más reciente de la Liga BetPlay. Sumado a la caída por la mínima diferencia, el resultado terminó siendo peor a causa de un error determinante del entrenador argentino.

Sobre el segundo tiempo, Javier Gandolfi puso toda la carne al asador para remontar el juego. Entraron Facundo Batista y Billy Arce para ayudar a la definición y creación del club. Con lo que no contaba el ex entrenador de Independiente del Valle es que ya tenía en cancha a Juan Bauzá y a Camilo Cándido. Cuatro extranjeros en el campo no es permitido por el reglamento.

Leonel Álvarez, entrenador de Bucaramanga se dio cuenta y demandó el marcador por la irregularidad de los extranjeros en cancha. La DIMAYOR ya le dio el marcador de 3-0 a favor a los bumangueses y con ello, Atlético Nacional decidió ponerle fin a la gestión de Javier Gandolfi-

LA PRENSA ARGENTINA REACCIONÓ A LA SALIDA DE JAVIER GANDOLFI Y SUS ERRORES

Con un título se despidió el entrenador argentino de Atlético Nacional. La eliminación tempranera contra Sao Paulo, sumado a esta derrota contra Bucaramanga acabó con todo. La prensa de Argentina, con medios como TyC Sports, Olé, y El Gráfico siguieron los pasos del estratega y no dejaron pasar la situación de los cuatro extranjeros para reaccionar.

En El Gráfico anticiparon la salida del argentino antes de que Nacional lo hiciera oficial, “Atlético Nacional decidió echar a Javier Gandolfi en medio del escándalo que envuelve al club por la excesiva inclusión de futbolistas extranjeros frente a Atlético Bucaramanga en el partido del sábado, válido por la fecha 11 de la liga colombiana.

Posteriormente, en cortas palabras, TyC Sports y el Diario Olé reaccionaron. El primero escribió, “el increíble error por el que Gandolfi fue despedido de Atlético Nacional”, mientras que el segundo reseñó, “echaron a Gandolfi de Atlético Nacional tras un absurdo error”. Además, agregaron que, “el club colombiano despidió al técnico argentino, quien venía de un blooper en la derrota ante Bucaramanga: puso un extranjero más de lo permitido”.

Javier Gandolfi ha estado en el ojo del huracán en el mismo suelo argentino. Los errores no pasaron desapercibidos por la alineación de un extranjero más en el campo de juego. En TyC Sports también jugaron con lo dicho por el mismo Gandolfi afirmando que “no hay excusas”.

ATLÉTICO NACIONAL HIZO OFICIAL SU CUERPO TÉCNICO TRAS LA SALIDA DE JAVIER GANDOLFI

En el comunicado de Atlético Nacional que salió a finales de la noche del martes 16 de septiembre, el club también indicó quiénes tomarán las riendas para el juego ante Unión Magdalena por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2025-II.

Mientras consiguen el entrenador en posesión, esa tarea de dirigir ante Unión Magdalena quedará en manos de Diego Arias, exjugador de la institución. Por ahora, no hay muchas novedades acerca del próximo director técnico. Suena Santiago Escobar, que le gusta bastante a la afición. Miguel Ángel Ramírez de España, Luis Zubeldía y Gustavo Quinteros ya rechazaron la opción.