Actualizado:
Dom, 24/08/2025 - 07:59
Arias aceptó culpa en derrota de Junior ante Millonarios y rescató aspecto positivo
Junior sufrió su primera derrota en la Liga BetPlay-2 de 2025.
Junior de Barranquilla sufrió una dura derrota en la Liga BetPlay, la primera en el segundo semestre de 2025, al caer goleado 0-3 en su visita a Millonarios en partido válido por la fecha 8.
El equipo 'rojiblanco' tuvo una pobre presentación en el estadio El Campín al demostrar considerables errores en defensa y poca contundencia en el ataque.
Al respecto se refirió el director técnico Alfredo Arias, quien reconoció en rueda de prensa su responsabilidad por la derrota.
"Comenzamos bien haciendo lo que habíamos trabajado. Pero el primer gol nos dolió mucho. Después intentamos revertir la situación, pero no resultó", explicó
"No me sorprendió Millonarios, por que pensaba más en lo que podíamos hacer nosotros. Nos faltó profundidad, tuvimos el partido dominado pero nunca le hicimos daño al rival", planteó.
"Después del gol de ellos tuvimos el control de la pelota, pero nos faltó ser más punzante, hacer daños y ser profundos, que el último pase fuera con otra intención y tener una mayor seguridad en defensa, tenemos que verlo por que nos viene pasando", agregó.
Aspecto positivo, a pesar de la derrota
Alfredo Arias, a pesar de la derrota, rescató que es mejor que este tipo de derrota y errores son buenos encontrarlos en esta etapa de la Liga BetPlay para tener tiempo y corregir.
"Es muy largo esto y tenemos que corregir errores. Sabíamos que podía pasar algo así. Mejor que nos pase ahora, es lo positivo y que tengamos el tiempo para corregir y poner la cabeza en las situaciones que nos hicieron daño", afirmó.
Fuente
Antena 2