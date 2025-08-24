Arias aceptó culpa en derrota de Junior ante Millonarios y rescató aspecto positivo

Junior de Barranquilla sufrió una dura derrota en la Liga BetPlay, la primera en el segundo semestre de 2025, al caer goleado 0-3 en su visita a Millonarios en partido válido por la fecha 8.

El equipo 'rojiblanco' tuvo una pobre presentación en el estadio El Campín al demostrar considerables errores en defensa y poca contundencia en el ataque.

Al respecto se refirió el director técnico Alfredo Arias, quien reconoció en rueda de prensa su responsabilidad por la derrota.