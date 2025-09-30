Arias advierte a jugadores de Junior: "hay que hacerlo bien, no podemos errar"

Alfredo Arias no está tranquilo

A pesar de estar en la punta de la Liga BetPlay, el director técnico Alfredo Arias reconoció que no está tranquilo con el rendimiento de Junior, ya que aún percibe aspectos por mejorar.

"Tranquilo, imposible. Es un defecto que tengo, que estoy constantemente pensando en lo que debemos corregir. Debo corregir lo que hacemos mal y lo que hacemos bien trabajar para repetir", dijo.

Arias explicó que en Junior trabaja para corregir "muchos" aspectos, aunque le da cierta tranquilidad que el grupo de jugadores ha "captado" la idea de ser protagonistas y de "ir siempre al frente".

"Lo que se hace mal no hay que repetirlo, Hay muchas cosas por corregir, sí hay algo tranquilo es que el equipo desde el primer día ha captado la idea de ser protagonista, de ir siempre al frente a atacar en todas las canchas", afirmó.