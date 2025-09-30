Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 19:12
Arias advierte a jugadores de Junior: "hay que hacerlo bien, no podemos errar"
Alfredo Arias describió que en Junior todavía hay aspectos por corregir.
Junior de Barranquilla está muy cerca de asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay al ser el actual líder del certamen con 25 puntos, luego de siete victorias, cuatro empates y dos derrotas.
A los dirigidos por Alfredo Arias les harían falta seis unidades para llegar a 31 y lograr el primer objetivo del segundo semestre.
Alfredo Arias no está tranquilo
A pesar de estar en la punta de la Liga BetPlay, el director técnico Alfredo Arias reconoció que no está tranquilo con el rendimiento de Junior, ya que aún percibe aspectos por mejorar.
"Tranquilo, imposible. Es un defecto que tengo, que estoy constantemente pensando en lo que debemos corregir. Debo corregir lo que hacemos mal y lo que hacemos bien trabajar para repetir", dijo.
Arias explicó que en Junior trabaja para corregir "muchos" aspectos, aunque le da cierta tranquilidad que el grupo de jugadores ha "captado" la idea de ser protagonistas y de "ir siempre al frente".
"Lo que se hace mal no hay que repetirlo, Hay muchas cosas por corregir, sí hay algo tranquilo es que el equipo desde el primer día ha captado la idea de ser protagonista, de ir siempre al frente a atacar en todas las canchas", afirmó.
Finalmente, Alfredo Arias fue contundente en asegurar en los próximos partidos Junior "tiene que hacerlo bien" y en la próxima etapa el equipo no "puede errar".
"Nosotros tenemos lo que viene por delante, que es fundamental hacerlo bien, después de esta etapa y ojalá podamos lograr la clasificación por que comienza un nuevo campeonato y en ese campeonato no se puede errar", afirmó.
Próximos partidos de Junior
Junior volverá a la actividad este jueves 2 de octubre recibiendo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a América de Cali en el partido de ida de los cuartos de final en la Copa BetPlay.
Posteriormente, el domingo 5 de octubre chocará, también como local, con Deportes Tolima en la jornada 14 de la Liga BetPlay.
