Arias confía en el equipo y Tesillo respalda a sus compañeros tras la victoria

Tesillo destaca la perseverancia y la fortaleza defensiva

Uno de los líderes del equipo, William Tesillo, valoró la manera en que Nacional supo sostener un partido que, como suele suceder en finales, tuvo pocos espacios y mucha fricción.

“Recalcar la perseverancia del equipo, el partido con Medellín será lindo, hay que sumar de a tres”, afirmó el defensa, pasando rápidamente la página y enfocándose en la próxima cita del grupo A.

El zaguero también resaltó la importancia de que todos estén disponibles en esta fase:

“Es importante que todos estén al 100. En la zona defensiva con todos tenemos muy buena relación. Simón está a un gran nivel, lo demostró en el Mundial y así sigue”.

Tesillo reconoció que en estas instancias los detalles marcan la diferencia:

“Hay que ser inteligente. Además del plan de juego, hay que ser consciente de la instancia. Los partidos van a ser cerrados y complicados, gana el equipo que menos errores comete”.

Arias analiza el triunfo: paciencia, ajustes tácticos y lectura de partido

Por su parte, el técnico Diego Arias explicó la importancia del comportamiento colectivo más allá del marcador.

“Muchas veces el análisis de afuera es por el resultado. El primer cambio era Titi, Edwin estaba bien y era lo que pedía el partido. Debemos ir más allá del resultado, viendo qué necesita el equipo”, señaló.

El entrenador destacó el planteamiento defensivo de América, que obligó a Nacional a ser más paciente y pulir su circulación ofensiva:

“El rival estaba defendiendo muy bajo, casi 10 atrás más el portero. Distinto de los otros partidos donde ponían la línea más adelante. Ellos ajustaron y nosotros también. Jugamos de muy buena forma pero el gol no llegaba, en el segundo tiempo sí llegó fruto de la paciencia y el esfuerzo de todos”.

Arias insistió en que el equipo debe adaptarse constantemente:

“Los rivales nos analizan. Según los partidos tenemos que ir ajustando, generar las opciones que generamos en unas finales es muy bueno, fue un buen ejercicio”.

Sobre Titi y su función en el equipo, dejó abierta la puerta para cambios futuros:

“Queremos que Titi juegue de Titi. Sus características por fuera le dan mucho al equipo, pero también sirve jugando por dentro. Incluso ha jugado de doble cinco. Veremos si juega el próximo partido”.

Finalmente, destacó la importancia de Matheus Uribe:

“El partido tenía diferentes momentos, y el partido daba oportunidad para jugadores como Matheus porque no había tanto espacio”.