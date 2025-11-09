Arias habló sobre un regreso al FPC: América y Santa Fe atentos

Sin duda alguna, el momento que vive Jhon Arias en Inglaterra no ha sido para nada bueno. No ha podido sumar victorias en la Premier League y en el último partido del Wolverhampton Wanderers fue suplente y, además, se fueron goleados con un marcador adverso de 3-0 en contra frente al Chelsea en Londres.

Vea también: Boca clasificó a Libertadores y agudizó crisis de River Plate en Argentina

Todo esto suma para pensar en salir de Europa, dejar atrás el sueño por el que luchó bastante y por el que dejó la comodidad que tenía en Fluminense para disfrutar de la Premier League, pero el intento parece haber fallado con malos números personales y grupales.

Bajo este panorama, Fluminense sueña con la intención de volver a fichar a Jhon Arias que no vive una buena actualidad a nivel futbolístico en el Wolverhampton. Ademas Arrias, candidato a la presidencia del cuadro brasileño afirmó que si llega a quedar como presidente en las siguientes elecciones, lo traería de vuelta sin pensarlo.

No obstante, en las últimas horas, el extremo chocoano también se dejó querer por el FPC en donde actuó en Llaneros, Patriotas, América y Santa Fe. Jugó poco en esos dos grandes, pero fueron los equipos que lo hicieron saltar al Brasileirao y forjaron su carrera que llegó a la Premier League con los Wolves.

“EN ALGÚN MOMENTO ME GUSTARÍA REGRESAR A COLOMBIA”; ARIAS LE HACE OJITOS A LA LIGA BETPLAY

En diálogo con El VBar, Jhon Arias afirmó que quiere volver en algún momento de su carrera a la Liga BetPlay y, además, mandó un mensaje claro para los clubes por los que pasó, especialmente por América de Cali e Independiente Santa Fe, quienes lo catapultaron a nivel internacional.

La respuesta de Jhon Arias dejó atentos a Santa Fe y América que, en cualquier momento sería un 'fichajazo', especialmente en el 2026, dado que los cardenales jugarán Copa Libertadores, “en algún momento me gustaría REGRESAR a Colombia (...) los clubes por los que pasé les tengo una GRATITUD muy grande”, sentenció el chocoano.

Le puede interesar: Bayern lanzó camisa especial de Luis Díaz: precio es viral en Colombia

Con esto, los cuatro equipos por donde pasó Jhon Arias en Colombia deben estar atentos a lo que pueda pasar en un futuro. Por lo menos, el colombiano ya dio señas de que quiere regresar a la Liga BetPlay a uno de los clubes en donde ya jugó.

LA HUELLA QUE DEJÓ JHON ARIAS EN AMÉRICA Y SANTA FE

Después de dejar excelentes sensaciones en Patriotas, América de Cali contrató a Jhon Arias jugando solo una temporada en donde alcanzó a actuar en 29 partidos, sumó un gol y dio tres asistencias. Luego, pasó por Santa Fe en 2021, temporada en la que tuvo números similares.

Lea también: Colombia prende alarmas con Kevin Mier: fractura lo dejaría afuera por meses

En Bogotá, el nominado a conformar el XI ideal en los Premios The Best de 2025 alcanzó a jugar 28 partidos, uno menos que en América, pero marcó tres goles y dio dos asistencias.

Luego de su paso por la institución cardenal saltó a Brasil firmando con Fluminense y lo demás es historia pura. Campeón de Libertadores, conformó el equipo del Mundial de Clubes 2025 y saltó a Inglaterra.