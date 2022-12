Arias le da una cachetada a todo Santa Fe: "Definí volver a Uruguay tuviera o no equipo"

Independiente Santa Fe viene de sufrir la marcha de su director técnico, pues a falta de dos jornadas para concluir los cuadrangulares semifinales, y cuando el equipo marchaba en la primera casilla del grupo A, Alfredo Arias dio a conocer en rueda de prensa que se marcharía para iniciar como nuevo entrenador de Peñarol.

La decisión no cayó bien entre la afición del club, pues era innegable que con una nómina corta el estratega de 63 años había conformado un equipo competitivo y con una idea de juego clara. Asimismo, la mayor parte de los hinchas reconocieron que la forma en que dio a conocer su salida fue sensata, pues explicó que siempre soñó con dirigir a uno de los grandes de su país.

Pero todo tomó otro rumbo y la imagen de Alfredo Arias se desdibujó en varios hinchas del León cuando el pasado viernes 9 de diciembre, en la conferencia de prensa que ofreció Peñarol con motivo de su presentación, dio declaraciones desacertadas.

Pues en la presentación en el complejo deportivo Los Aromos, Alfredo Arias confesó: "No fue para nada difícil decidir sobre la llegada a Peñarol. Yo ya había definido qué iba a volver al país a fines de este año tuviera o no tuviera equipo, a pesar de que me quedaba un año y medio más de contrato".

Por ende, se puede interpretar entre líneas que los intereses de Alfredo Arias estaban lejanos de Santa Fe y que al margen del contrato vigente con el equipo, su decisión de marcharse al término de la temporada, era inamovible.

Aun así, no se desconoce que el entrenador de Independiente Santa Fe durante el segundo semestre de 2022 cumplió con los dos objetivos principales, los cuales correspondieron a clasificar a cuadrangulares y firmar su presencia en un torneo internacional vía reclasificación, lo cual se ve reflejado en el cupo a Sudamericana 2023.

