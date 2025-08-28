Arias le pone ultimátum a Teo Gutiérrez para seguir jugando en Junior

Junior de Barranquilla se encuentra pasando por su mejor momento de la mano de Alfredo Arias, director técnico que arribó a inicios del semestre de clausura 2025 y que ha cumplido de buena manera con las expectativas que tenía Fuad Char cuando lo contrató y las de los fanáticos del cuadro 'tiburón'.

El estratega uruguayo conformó un equipo de alto nivel durante el mercado de fichajes que se acopló de buena manera a la base de jugadores que ya estaba, en donde justamente se encontraba Teófilo Gutiérrez, quien fue renovado para la presente temporada, pero regresó tras una larga lesión que lo dejó afuera de los terrenos de juego por mucho tiempo y que perjudicó su estado físico hecho que está afectando a Alfredo Arias.

Alfredo Arias tomó radical decisión con Teófilo Gutiérrez

Cerrando la Liga BetPlay 2025, el delantero de 40 años sufrió una distensión miotendinosa de grado 2 en el bíceps femoral de la pierna derecha en el duelo contra Deportes Tolima, lo que lo dejó en proceso de recuperación por varias semanas.

Durante este tiempo, 'Teo' perdió claramente condición física que al final le terminaría cobrando factura para su regreso en el semestre de clausura en donde ya Alfredo Arias quiso empezar a contar con él, pero le está costando trabajo su peso, ya que no se encuentra en el que necesita el equipo para que pueda rendir acorde a las necesidades del uruguayo.