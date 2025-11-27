Arias no quedó satisfecho con el punto: “No es un botín, vinimos por los tres”

Ante un rival duro como Atlético Nacional y en un territorio hostil para el Junior de Barranquilla, los dirigidos por Alfredo Arias igualaron a un gol contra el cuadro antioqueño. Sufrieron bastante con la figura de Mauro Silveira que fue determinante para salvar todos los embates ofensivos del elenco paisa y jugaron los últimos minutos con una expulsión de Jermein Zidane Peña.

Junior fue en busca de los tres puntos, pero terminó rescatando una unidad en medio de un segundo tiempo complejo por las circunstancias complejas por la expulsión y por un empate infortunado con un remate de larga distancia y un desvío en Didier Moreno. En la primera parte los atlanticenses fueron más con el gol de Guillermo Paiva y un fuera de juego de Didier que no subió al marcador.

Con todo esto, el entrenador uruguayo, Alfredo Arias dio sus declaraciones en la rueda de prensa posterior en donde destacó que no se conforman con el punto. No es un botín para lo que viene, dado que la idea era ir por el triunfo, tanto en Medellín, como en Cali. Además, dejaron claro que siguen en la lucha y que el grupo se merece una fiesta en el Metropolitano con estadio a reventar.

¿FUE UN BOTÍN CONSEGUIR UN PUNTO? ALFREDO ARIAS NO QUEDÓ SATISFECHO

Desde el arranque de la rueda de prensa, el entrenador afirmó que, “yo lo sentiría botín si hubiera venido a buscar un punto, pero en los dos partidos salimos a buscar los tres y estuvimos cerca. El primer tiempo salió muy bien, el segundo tiempo el gol en contra nuestro cambia el partido y ellos se hacen totales protagonistas del partido.

Luego la expulsión ante un rival como Nacional, con su gente, que juegan bien, es complicado, pero mis jugadores supieron defender, supieron darle valor a ese punto que puede ser un botín. No lo salimos a buscar así, pero en los dos partidos salimos a buscarlo en los dos partidos, el gol de ellos les dio ánimo, nosotros sentimos el golpe y con 10 jugadores fue imposible atacarlos”.

Para el entrenador todo cambió cuando se dio la expulsión de Jermein Zidane Peña. A partir de ese momento, les tocó aguantar la intensidad en el ataque de Nacional, “yo estoy convencido de que las personas que puedan ayudar a mantener las emociones al plantel son bienvenidas. Son emociones que subían y bajaban. Hasta el gol de ellos nosotros no sufríamos. En el primer tiempo habíamos anotado en fuera de lugar.

Nos anotan y ahí cambia, Nacional crece, la gente crece, mis jugadores se repliegan y dejan de creer que podíamos seguir atacándolos. Luego Chará tuvo el gol, un jugador lo salva y luego pitan penal y luego nos expulsan a Jermein. Después de tener 10 ellos ponían delanteros, se sabía que nos iban a dominar”.

Destacó que Nacional merecía más, “se hizo muy difícil. Ellos merecieron más. Nosotros defendimos bien, armamos una falsa de cinco con Didier, tres volantes y uno arriba. Mientras Paiva tuvo piernas fue una figura, estuvo en cancha hasta donde pudo. Vinimos a buscar más, pero nos llevamos un punto, en tres días nos veremos y veremos”.

ELOGIOS A MAURO SILVEIRA Y A LAS INDIVIDUALIDADES DE NACIONAL

Alfredo Arias también referenció la buena actuación de Mauro Silveira que fue la gran figura salvando importantes remates, “lo dije hace muchas fechas. Mauro es muy buen arquero, pero bueno de verdad. Él nos ha ayudado muchísimo en toda la campaña. En varios partidos que logramos ganar él nos ganó antes. La gente tiene el recuerdo muy vivo de Viera y Mele, que fueron campeones. Ojalá se nos dé a nosotros, porque yo sé que Silveira va a estar en lo mismo”.

Las bajas de Jermein Peña y esperar a José Enamorado y a Javier Báez pone en problemas a Junior, “ellos no tendrán a Morelos, nosotros no tendremos a Jermein. Báez no ha vuelto a entrenar, hay que verlo. Hay que ver a Enamorado que salió con cansancio. Pero el cansancio y la fatiga no lo tenemos solo nosotros. A mí lo que me da pena es que en el mejor momento del campeonato se nos aprieta el calendario y armamos el equipo con los mejores que están, es una realidad.

Ese es el primer análisis que uno hace, tenemos un lindo partido, un gran rival, Nacional por algo ha hecho los resultados que ha tenido en este campeonato. Tienen un plantel de jugadores dirigido por alguien del club y que dignifica lo nuestro, no estamos jugando contra cualquiera, es un gran rival. Vamos a ir por los tres puntos y el que esté mejor ganará”.