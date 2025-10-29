Arias no se guarda nada tras derrota de Junior: “Hay dolor y mucha vergüenza"

Un duelo de realidades distintas en la Liga BetPlay. Por un lado, estaba el Junior de Barranquilla que, frente a un rival directo por la clasificación como Independiente Santa Fe, buscaba respetar la casa. Por el otro, los cardenales llegaban a este partido apretados en la necesidad de clasificar y con un detalle negativo cuando salen de Bogotá.

Vea también: Definido el primer clasificado a la final de Copa Libertadores 2025

La irregularidad de Santa Fe se ha notado tanto de local como de visitante. Sin embargo, lejos de emular lo del semestre pasado cuando quedaron campeones, jugar fuera de El Campín es una pesadilla. Viajaron a Barranquilla con solo una victoria de visita frente al Deportes Tolima. Pese a todo, las estadísticas se rompen y ganaron agónicamente.

Junior pegó primero con gol de Yimmi Chará en los primeros minutos del juego. A falta de veinte minutos, Santa Fe lo empató gracias a Hugo Rodallega y agónicamente, Harold Santiago Mosquera puso el segundo que significó la victoria cardenal.

En la rueda de prensa, Alfredo Arias habló acerca de los errores que conllevaron a la derrota, como la inferioridad numérica y lo partido que estaba el equipo sobre el final para el gol de Harold Santiago Mosquera. Además, afirmó que hay mucho dolor y mucha vergüenza, pues los tres puntos le iban a dar la posibilidad de tomar el liderato.

LOS ERRORES EN ZONA DEFENSIVA Y LA VERGÜENZA EN LA DERROTA

Sobre los errores que cometieron a lo largo del partido y la inferioridad numérica sentenció que, “se repitió de nuevo en otra jugada donde defendimos mal, hay que entrenarlo más e insistir, no queda otro mensaje. Deseo que quedemos siempre en superioridad numérica, pero es un error para corregir urgente”.

Le puede interesar: Confirman la nueva ciudad en donde jugará Atlético Huila

Los cambios ayudaron poco a lo largo del segundo tiempo, “siempre se quiere que el equipo mejore y hay veces que ocurre y otras que no. Los cambios son necesarios y lo de Esparragoza es porque en dos jugadas repetidas pierde un duelo y una pelota. Estaba con amarilla y necesitábamos más seguridad en el partido por tener que cuidarlo. Harold se podía juntar con los atacantes, es la explicación del cambio”.

¿JUNIOR HIZO LO QUE ESTABA PLANEADO?

Alfredo Arias también afirmó que se buscó hacer lo que se había entrenado, tener la pelota más, algo que no sucedió por el porcentaje de posesión, y el desgaste que querían hacer a Santa Fe, “el gol tempranero lleva a entregar la cancha. No sé por qué. Entrenamos buscar desgastar al rival con la pelota y ser pacientes. Cuando dejas vivo a un equipo que es el último campeón y sabe vivir estas situaciones, todo eso lo habíamos hablado, lo pagamos caro. Hay que aceptar la responsabilidad porque nos duele y nos da mucha vergüenza. Esto no nos puede debilitar”.

Lea también: Leonel rescató lo positivo: "La derrota nos enseñó que así serán las finales"

Sobre el responsable de la derrota, sentenció que, “en mi cabeza se mezclan sentimientos y me gustaría ser más tranquilo, pero no soy así, pero nunca fui así. Soy una persona que exterioriza los sentimientos. Sé la responsabilidad de mi cargo y el orgullo que tengo, porque quería estar en esta institución. Siempre que esté acá voy a pensar en el siguiente partido, cómo esta derrota nos puede llevar a ser más fuertes para lo que viene.

Ese es mi trabajo. Tenemos que convencer que estamos fuertes porque lo que viene es lo que importa. A los jugadores de que podemos y tengo que corregir. Ese es el mayor reto, no podemos seguir cometiendo errores que ya repetimos antes. Es mi responsabilidad y esto es lo que tengo que lograr hacer en este equipo”, concluyó el entrenador.