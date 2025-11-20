Arias pide humildad tras triunfo: “Ganamos bien, pero debemos mejorar"

“No éramos favoritos”: el análisis de Alfredo Arias

El entrenador uruguayo se mostró satisfecho con lo hecho por sus dirigidos, especialmente en el primer tiempo, pero también reconoció que el marcador pudo haber sido más amplio.

“Ganamos bien el partido, hemos debido haber hecho más goles en el primer tiempo. Tuvimos un par de contras que no finalizamos bien.”

Arias también se refirió a la lesión de Báez, encendiendo una luz de preocupación para lo que viene:

“Báez tiene una lesión desde el partido pasado, esperemos no sea nada grave. Tenemos un final de campeonato en el que cada partido tiene que ser como una final.”

Pese al triunfo, el técnico recordó que Junior no partía como favorito, pero destacó el carácter del equipo para imponerse ante su gente:

“Nosotros no éramos favoritos para nada, pero no lo sufrimos. Nuestro arquero tapó 3 pelotas, no fue figura, la figura fue el equipo.”

Silveira y Celis destacan el valor del triunfo y el impulso de la afición

La importancia del resultado también fue resaltada desde el vestuario. Guillermo Celis apuntó a la relevancia de sumar desde el primer día:

“Ganamos y eso era lo importante, sacamos el resultado que todos queríamos y frente a un estadio lleno, necesitamos unirnos para conseguir el objetivo.”

Por su parte, Mauro Silveira destacó la fuerza del equipo y el ambiente en Barranquilla:

“Lo más importante acá es el triunfo. Necesitábamos arrancar así, con nuestra gente, con el estadio lleno.”