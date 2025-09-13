Actualizado:
Sáb, 13/09/2025 - 06:46
Arias sacó el paraguas tras otro empate de Junior y 'culpó' al rival
Junior sumó otro empate en la Liga Betplay este viernes ante La Equidad.
En rueda de prensa posterior al empate 1-1 entre Junior y La Equidad, el entrenador Alfredo Arias expuso su análisis sobre el rendimiento del equipo y las razones que, según él, explican el resultado obtenido en el estadio Metropolitano.
Arias comenzó refiriéndose a las oportunidades desaprovechadas durante el compromiso. “La explicación del resultado está en los goles que fallamos. En otros partidos he dicho que no hemos jugado bien y hoy lo hicimos. No es fácil jugar con un rival con 11 jugadores en cancha propia, eso cuesta abrir la defensa”, declaró.
Vea también: Junior dejó escapar el triunfo en Barranquilla: Equidad lo 'vacunó' en la última
El técnico sostuvo que la propuesta del equipo bogotano condicionó el desarrollo del juego, pero recalcó que su plantel logró encontrar caminos ofensivos, aunque sin la efectividad necesaria. “El equipo hizo un buen partido, para lo que propuso el rival, pero nos faltó efectividad para asegurar el triunfo. Y en la jugada de ellos, nos cobran caro”, explicó.
En sus declaraciones, Arias insistió en que Junior cumplió con una actuación acorde a lo planificado, aunque no alcanzó el marcador esperado. “El partido que nos planteó el rival, que es respetable que lo haga, solo se limita a defender. Y logramos abrir los espacios. Recuerdo unas jugadas de Paiva, Castrillón, Didier. Tuvimos chances claras”, indicó.
El entrenador subrayó que, pese al dominio del balón y las aproximaciones, la falta de concreción en el área rival terminó siendo determinante en el resultado. Además, reconoció que la única acción clara de La Equidad terminó en el gol que selló la igualdad.
Junior, que venía de presentaciones irregulares en el torneo, sumó un nuevo empate que lo mantiene en competencia, aunque sin despejar los cuestionamientos alrededor de su estilo de juego. Con este resultado, el equipo dirigido por Arias deberá esperar los otros resultados para saber si continúa o no como líder.
Le puede interesar: Farías caería parado tras su paso por Junior: dirigiría selección de CONMEBOL
El análisis del estratega reflejó la tensión entre las sensaciones de mejora en el rendimiento y la realidad de los números que todavía no muestran un crecimiento sostenido.
Otras noticias
Junior clasifica… ¿pero convence?
Fuente
Antena 2