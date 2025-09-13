Arias sacó el paraguas tras otro empate de Junior y 'culpó' al rival

En rueda de prensa posterior al empate 1-1 entre Junior y La Equidad, el entrenador Alfredo Arias expuso su análisis sobre el rendimiento del equipo y las razones que, según él, explican el resultado obtenido en el estadio Metropolitano.

Arias comenzó refiriéndose a las oportunidades desaprovechadas durante el compromiso. “La explicación del resultado está en los goles que fallamos. En otros partidos he dicho que no hemos jugado bien y hoy lo hicimos. No es fácil jugar con un rival con 11 jugadores en cancha propia, eso cuesta abrir la defensa”, declaró.

El técnico sostuvo que la propuesta del equipo bogotano condicionó el desarrollo del juego, pero recalcó que su plantel logró encontrar caminos ofensivos, aunque sin la efectividad necesaria. “El equipo hizo un buen partido, para lo que propuso el rival, pero nos faltó efectividad para asegurar el triunfo. Y en la jugada de ellos, nos cobran caro”, explicó.

En sus declaraciones, Arias insistió en que Junior cumplió con una actuación acorde a lo planificado, aunque no alcanzó el marcador esperado. “El partido que nos planteó el rival, que es respetable que lo haga, solo se limita a defender. Y logramos abrir los espacios. Recuerdo unas jugadas de Paiva, Castrillón, Didier. Tuvimos chances claras”, indicó.