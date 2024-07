Arias, sin compasión por el arbitraje: “hubo jugadas puntuales que cambian todo”

Era la noche especial para Millonarios con Radamel Falcao García y en un escenario perfecto como el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. El equipo ‘Poderoso’ no se lo iba a poner fácil, y, de hecho, desde los primeros minutos, los antioqueños mostraron un gran rendimiento en busca de romper los ceros.

La presión alta fue un arma del Medellín, que no dejaba que Millonarios pudiera transitar la pelota. Lo intentaron con Jersson González y Luis Sandoval, dos fichajes nuevos de seis, pero en ambos intentos, Iván Arboleda atajó. El gol llegó por un error visitante, Jersson habilitó a Brayan León Muñiz que ganó por el forcejeo con la zaga defensiva, y definió por debajo de las piernas de Arboleda.

En el segundo tiempo se presentaron dos jugadas sumamente discutidas que pudo haber cambiado el partido, pero Carlos Ortega sancionó con tarjetas amarillas, pese a haber visto el VAR. Alfredo Arias explotó en la rueda de prensa por lo sucedido, pero trató de ser cuidadoso para que no haya consecuencias.

ALFREDO ARIAS, “JUGAMOS EN INFERIORIDAD”

Empezando la conferencia, el uruguayo destacó la importancia del partido ante un gran rival, el que más proceso tiene hoy por hoy en Colombia, y tal vez en el continente, de un gran técnico como Alberto Gamero y con fichajes estelares como Falcao García. “Siempre se dice que en el fútbol no hay merecimientos, pero creo que merecimos una mejor suerte”, fue el abre bocas para tocar el tema arbitral.

“Seguramente ustedes (periodistas) son los que tiene que decir si todos los que estábamos en la cancha cumplimos bien, o no, si cumplimos con lo que debíamos hacer o no, si tuvimos errores o no. Son ustedes. Ya de por sí Millonarios es muy difícil y de jugadas puntuales que podíamos quedar en superioridad numérica, quedamos en inferioridad, nosotros éramos 11 no más”, mencionó Alfredo Arias refiriéndose a las expulsiones albiazules que no fueron señaladas.

Además de destacar que parecían en inferioridad cuando debían estar en superioridad por las decisiones arbitrales, habló sobre la justicia en el fútbol, “no la hay, se le ha intentado de dar a través del VAR. A partir de ahí hay que juzgar si fue justo o no”. Sobre la tecnología, asevero, “el ser humano se equivoca y fui uno de los que pidió una ayuda para ellos. El problema es equivocarse y, aun viendo, te sigas equivocando”.

Posteriormente, volvió a dejar incógnitas en sus palabras, pero el recado iba hacia el arbitraje, “hay un trámite de esta película en la que algunos actores ya no debían estar. Finalizaron jugando cuando no debían y eso cambia todo. Quiero ser cuidadoso porque no quiero tener represalias, estoy tratando de ser educado y respetuoso. Hablo de errores, no de culpas. Está en ustedes hacer el análisis si este partido tenía que llegar a los últimos minutos como llegó”.