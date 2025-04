Arias tiró cruda realidad tras derrota vs América: “Me eliminan por perder el clásico”

Llegó la jornada esperada para el fútbol vallecaucano. Una nueva edición del clásico caleño en donde América de Cali se salió con la suya y dejó por fuera al Deportivo Cali de los ocho primeros para clasificar a los cuadrangulares semifinales. En un choque de uruguayos, Jorge ‘Polilla’ da Silva le ganó a Alfredo Arias que dejó un mensaje claro para la afición verdiblanca.

Cali no estuvo a la altura más allá de los primeros minutos en donde manejó la pelota y tuvo chances escasas para poder romper los ceros. Sin embargo, después del primer gol de América, obra de Rodrigo Holgado, todo cambió. Juan Fernando Quintero puso a jugar al elenco escarlata y los azucareros no pudieron ante los embates locales.

Esneyder Mena decretó el segundo tanto en el Pascual Guerrero para llevarse los puntos y para dejar al Deportivo Cali en una posición incómoda sin poder afianzarse dentro de los ocho primeros equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales. Sin embargo, Alfredo Arias dejó claro en la rueda de prensa posterior que no hay necesidad de prender alarmas y sentenció que van a clasificar.

EL MENSAJE DE ALFREDO ARIAS PARA LA AFICIÓN DEL DEPORTIVO CALI

Sin duda alguna, Alfredo Arias se notó incómodo en la rueda de prensa tras la derrota en el clásico, pero no está completamente abatido. Sabe que quedan puntos por saldar y que puede corregir este camino. Por esta razón, dejó un mensaje de tranquilidad para la afición en donde afirma que no hay necesidad de hacer cuentas, eso no le compete a él.

Inicialmente, el entrenador uruguayo afirmó que, “lo agradecido que estoy de estar en esta posición, en ese estadio lleno, en un hermoso clásico, en una ciudad donde millones querrían estar en mi lugar. ¿Cree que me voy a sentir eliminado? El único sentimiento que siempre tengo por delante es la gratitud, y soy una persona positiva”.

Posteriormente, indicó que cuando pierde un clásico siempre lo quieren afuera, “no he parado de trabajar, siempre me eliminan por perder un clásico. He tenido 14 clásicos que no he tenido que perder, incluyendo los de Uruguay, los de Medellín, los que jugamos aquí, los de Santa Fe. He tenido 14 clásicos que no he perdido. Ahora me voy a sentir eliminado, tenemos que clasificar y eso es diferente”.

Sobre las posibilidades de entrar a los ocho, dejó claro que, “vamos a intentarlo. Esas son las palabras que voy a decir en el vestuario: tenemos vida, y mientras haya vida, hay esperanza, y mientras haya esperanza, no nos rendiremos. Vamos al próximo partido a intentar sumar los tres puntos como lo intentamos hoy (domingo). Pero sentirse eliminado no, es una locura”.

De la mano a lo anterior, afirmó que no hay necesidad de hacer cuentas para pensar en la clasificación, “ hay tanto contador que para qué hacer cuentas; tenemos que tratar de salir de esta derrota, tratar de mejorar; teníamos muchos clásicos invictos y en este estadio yo nunca había perdido, en Colombia es la primera vez que vengo y pierdo en este estadio. Hay que mirar hacia adelante para cumplir el objetivo”.