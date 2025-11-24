Arias zanjó la polémica del gol: “Miramos desde la camiseta que tenemos”

A segundo turno, América de Cali recibió la visita del Junior de Barranquilla con la necesidad de salir del fondo de la tabla y aprovechar el empate a primera hora del Deportivo Independiente Medellín contra Atlético Nacional. Una victoria escarlata podía dejarlos en la parte alta, detrás del elenco verdolaga.

Junior también fue a buscar el partido y el resultado con la necesidad de meterse en el liderato en soledad con seis unidades producto de dos victorias. Sin embargo, todo acabó en un empate a un tanto entre vallecaucanos y atlanticenses que sirve más para los de Barranquilla que para el América en la tabla de posiciones.

Cristian Barrios adelantó al América saliendo de los embates del Junior, y de manera agónica, hubo un discutido empate. Bryan Castrillón se plantó con Jorge Soto que salvó con los pies el remate y la pelota terminó rebotando en Jean Pestaña tomando camino al propio arco. Omar Bertel despejó el balón, pero el árbitro señaló al centro del campo dictaminando el gol.

No hubo nunca una imagen clara de si realmente el balón entró completamente, pero la última decisión de la terna arbitral fue señalar el empate. El árbitro tampoco se acercó al monitor del VAR, pues, al parecer, todos en la cabina estaban de acuerdo con que ingresó. Alfredo Arias también avaló la medida de Wilmar Montaño.

ALFREDO ARIAS: “NADIE DEL CUERPO TÉCNICO ME HA DICHO QUE NO FUE GOL”

En la rueda de prensa posterior, Alfredo Arias tocó varios temas acerca del trámite del partido. Primero, habló sobre el resultado que venían a conseguir, segundo, el juego físico contra José Enamorado que salió en el segundo tiempo con molestias musculares, y tercero, el autogol de América con el que lograron empatar.

En primera instancia, afirmó que, “es un resultado que vinimos a buscar, pero también vinimos por los tres puntos y lo buscamos, pero adolecimos de definir mal en la última jugada, en el último pase y no nos permitió ponernos en ganancia antes, creo que los superamos en todos los ítems a América. Es un muy buen equipo, con muy buenos jugadores. Tengo un especial afecto por David González, pero nosotros los neutralizamos y sacamos las contras precisas y antes de que nos hicieras el gol, erramos una opción muy clara”.

Sobre el partido de José Enamorado, comentó que a este tipo de jugadores hay que protegerlos para evitar lesiones, “hay que proteger a este tipo de jugadores. En los programas opinan por este tipo de jugadas y dicen que no es falta. Son jugadores perseguidos. Es todo cuestión de que hay que mejorar el juego, porque después no hay nadie quien arriesgue y nadie va a ir a las canchas. Hay que proteger al habilidoso y no castigarlo”.

LA POLÉMICA DEL GOL EN CONTRA

Sin duda alguna, Alfredo Arias defiende un escudo como el del Junior y no va a decir cosas que comprometan su vínculo con el club. Por esta razón, se mantuvo firme en que el balón sí termina cruzando toda la línea de gol, especialmente porque el VAR, con todas las cámaras terminó dando el gol.

El uruguayo inició con que hubo otras decisiones que tampoco miraron en el VAR, “me dijeron que fue penal contra (José) Enamorado, y también una sujeción a Paiva en el primer tiempo, pero como todos miramos desde la camiseta que tenemos yo voy a decir eso, pero nadie de mi cuerpo técnico me ha dicho que no fue gol. Tengo que verlo, el línea es el que está mejor ubicado y es el que lo cobra también el gol y las cámaras del VAR tienen que validarlo”.