¡Contundente!



Víctor #Aristizábal: "Yo no le aplaudo a #Millonarios que lleve tres años jugando bien y no gana" Opina con el #ESPNF360Colombia.



No te pierdas F360 por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmenM. pic.twitter.com/Jkgj7niz1I